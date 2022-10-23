أستراليات يطالبن قطر بضمان سلامة المشجعات في كأس العالم بعد خضوعهن لفحص نسائي قسري

مطار حمد الدولي، الدوحة، قطر، 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2022

دعت مجموعة من السيدات دولة قطر إلى ضمان سلامة المشجعات القادمات لحضور كأس العالم 2022، وأكدن أن ما حدث في مطار الدوحة قبل عامين عندما أخضعت السلطات مسافرات بينهن ثلاث عشرة أسترالية، لفحوص نسائية إجبارية في إطار البحث عن والدة طفلة مولودة حديثا عُثر عليها في دورة مياه في المطار، غير مقبول وينبغي عدم السماح بتكراره.

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طالبت، الأحد، مجموعة من النساء اللواتي أجبرن على الخضوع لفحص نسائي قسري في مطار الدوحة عام 2020 وباشرن هذا الشهر ملاحقات قضائية ضد السلطات القطرية، بضمان سلامة المشجعات خلال بطولة كأس العالم التي ستبدأ الشهر المقبل.

ففي تشرين أول/ أكتوبر 2020، خضعت نساء على متن 10 رحلات مغادرة من الدوحة، بينهن 13 أسترالية، لفحوص نسائية إجبارية، في إطار بحث السلطات عن والدة طفلة مولودة حديثا عُثر عليها في دورة مياه في المطار.

وبعد عامين، رفعت 5 نساء هذا الشهر دعاوى قضائية في أستراليا ضد شركة الطيران وهيئة الطيران المدني القطرية، للمطالبة بتعويضات جراء الصدمة التي تعرضن لها، وطالبن من خلال محاميهن بعدم تكرار هذا الحادث.

وقال المحامي، داميان ستورزاكر، لوكالة الأنباء الفرنسية إن "مجموعة النساء الشجاعات هذه اضطرت للجوء إلى القضاء لإبلاغ قطر أن ما حدث غير مقبول وينبغي عدم السماح بتكراره".

وأضاف "قبل أقل من شهر على كأس العالم، يحق للنساء الحصول من قطر على ضمانات باحترام حقوق الإنسان".

وتسبب الحادث بتوترات دبلوماسية، وأبدى رئيس مجلس الوزراء القطري "أسفه العميق واعتذاره". وأظهرت وثائق رفعت إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية في وقت سابق من هذا الشهر، أن النساء الخمس اللواتي كانت أعمارهن آنذاك تراوح بين 31 و73 عاما، كن مسافرات على متن رحلة متجهة من الدوحة إلى سيدني في أستراليا.

وبينما كانت طائرتهن على مدرج المطار، تم بث إعلان في المقصورة يطلب من جميع النساء مغادرة الطائرة مع جوازات سفرهن، و"دخل أشخاص بالزي الرسمي ومسلحون الطائرة". ثم نُقلت 4 نساء إلى سيارات الإسعاف وجردن من ملابسهن وأخضعن لفحوصات نسائية قسرية.

وأوضحت النساء أنهن يعانين من توتر ما بعد الصدمة، متهمات الخطوط الجوية القطرية والسلطات بالإهمال والاعتداء والضرب والاحتجاز وجرائم أخرى.

ولم تعلق الخطوط الجوية القطرية والحكومة القطرية على الفور، لكن السلطات أعلنت في وقت سابق أنه ستتم ملاحقة المسؤولين.

فرانس24/أ ف ب

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