قتلى وجرحى في هجوم مسلح على مرقد ديني بمدينة شيراز جنوب إيران

مسلحون نفذوا هجوما في مرقد ديني في مدينة شيراز بجنوب إيران، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

أسفر هجوم مسلح، استهدف حرم مرقد ديني في مدينة شيراز بجنوب إيران الأربعاء، عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا ووقوع نحو 40 جريحا، وفق آخر حصيلة أفاد بها التلفزيون الرسمي. ووفق المعلومات الأولية التي أدلت بها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، فإن ثلاثة مسلحين دخلوا الضريح وتصرفوا مثل "الإرهابيين التكفيريين" في إشارة إلى جماعات سنية متطرفة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية"، وقد تم توقيف إثنين من المهاجمين.

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قتل ما لا يقل عن 13 شخصا إضافة إلى سقوق نحو 40 جريحا في هجوم استهدف حرم مرقد ديني في مدينة شيراز بجنوب إيران نفذه ثلاثة مسلحين "إرهابيين" الأربعاء، وفق آخر حصيلة أعلن عنها التلفزيون الرسمي.

وأفاد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية في وقت سابق، عن "استشهاد تسعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح بعدما هاجم ثلاثة إرهابيين مرقد شاه جراغ (مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم) في شيراز"، مؤكدا توقيف إثنين من المهاجمين.

وأوضح الموقع أن ثلاثة مسلحين دخلوا الضريح الواقع في مدينة شيراز بجنوب البلاد الساعة 5:45 مساء بالتوقيت المحلي (14:15 بتوقيت غرينتش). وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن المهاجمين تصرفوا مثل "الإرهابيين التكفيريين"، في إشارة إلى جماعات سنية متطرفة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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