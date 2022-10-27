العراق: مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني

صوت البرلمان العراقي بالغالبية المطلقة الخميس لصالح الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الجديد في بيان. وتناولت الجلسة التي شارك فيها 253 نائبا، التصويت على البرنامج الوزاري ثم على 21 وزيرا برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان.

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أفاد بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الجديد، أن الحكومة الجديدة في العراق برئاسة محمد شياع السوداني حصلت على ثقة البرلمان الخميس بالغالبية المطلقة، في خطوة هي الأخيرة قبل أن يتولى وفريقه الوزاري مهامهم رسميا.

وتضمن البيان أن "حكومة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب"، بعد التصويت بالغالبية المطلقة أي النصف زائدا واحدا من 329 نائبا، على البرنامج الوزاري ثم على 21 وزيرا برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان في العاصمة خلال الجلسة التي شارك فيها 253 نائبا بحسب دائرة إعلام البرلمان.

وتتكون الحكومة الجديدة من 12 وزيرا شيعيا، غالبيتهم مرشحون من قبل الإطار التنسيقي، وستة وزراء من السنة، ووزيرين كرديين، ووزيرة واحدة للأقليات، فيما لا تزال وزارتان من حصة المكون الكردي، قيد التفاوض ولم يتمّ ملؤهما بعد. وتشغل ثلاث نساء مناصب في الحكومة الجديدة.

وقبيل بدء الجلسة، قال السوداني في كلمة أمام البرلمان "سيتصدى فريقنا الوزاري للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جدا". فيما تعهد مكافحة الفساد الذي كان "السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوء الخدمات".

ويخلف السوداني البالغ 52 عاما، مصطفى الكاظمي الذي تولى رئاسة الحكومة في أيار/مايو 2020.

وكلف السوداني، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، في 13 تشرين الأول/أكتوبر تشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخابه. وهو مرشح القوى السياسية الموالية لإيران والمنضوية في الإطار التنسيقي.

ويذكر أن تولي الحكومة الجديدة مهامها يأتي بعد عام من أزمة سياسية خانقة تجلت أحيانا بعنف في الشارع، نتيجة للخصومة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يضم خصوصا كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي.

ولم يشارك التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، في الحكومة الجديدة.

فرانس24/ أ ف ب

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