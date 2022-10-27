منظمة حقوقية: مقتل شاب برصاص قوات الأمن الإيرانية خلال مشاركته في احتجاجات جديدة بغرب البلاد

امرأة تقص شعرها خلال احتجاج على النظام الإسلامي في إيران ووفاة مهسا أميني أمام السفارة الإيرانية في مدريد بإسبانيا في 6 أكتوبر 2022.

لقي شاب كردي مصرعه الخميس برصاص قوات الأمن خلال مشاركته في الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني، في مدينة مهاباد غربي إيران، حسبما أعلنت منظمة "هنكاو" الحقوقية غير الحكومية على تويتر. وتوفيت الشابة أميني (22 عاما) وهي إيرانية من أصل كردي، في 16 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من "شرطة الأخلاق".

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أعلنت منظمة "هنكاو" الحقوقية غير الحكومية، أن قوات الأمن الإيرانية قتلت الخميس شابا جراء إطلاقها النار أثناء مظاهرات في مهاباد غربي البلاد، احتجاجا على وفاة مهسا أميني وغداة مرور أربعين يوما على الواقعة التي أثارت غضبا عارما في إيران.

وتضمنت تغريدة للمنظمة التي مقرها النروج "قُتل شاب كردي بنيران مباشرة أطلقتها قوات الأمن الإيرانية" مضيفة أنه أُصيب "في الجبين".

وتوفيت الشابة أميني (22 عاما) وهي إيرانية من أصل كردي، في 16 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من "شرطة الأخلاق" أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

أثارت وفاتها احتجاجات غير مسبوقة في إيران منذ ثلاث سنوات وهي متواصلة في مختلف أنحاء البلاد، تتقدمها في معظم الأحيان شابات وطالبات كثيرات منهن يقمن بإحراق أغطية رؤوسهن.

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية الأربعاء توجيه الاتهام إلى زهاء 300 موقوف على صلة بالتحركات التي تشهدها إيران، ما يرفع إلى أكثر من 1000 عدد الذين وجهّت إليهم اتهامات مرتبطة بالاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.

فرانس24/ أ ف ب

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