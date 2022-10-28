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السعودية تمضي قدما في تعزيز علاقاتها مع الصين وروسيا وعيونها على مجموعة "بريكس"

01:38 صورة مركبة، فلاديمير بوتين, محمد بن سلمان, وشي جينبينغ. © أ ف ب/أرشيف.

يجتمع مسؤولون من السعودية والصين ضمن لجنة فرعية من "مبادرة الحزام والطريق والاستثمارات الكبرى والطاقة"، المندرجة تحت اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين في ظل تعاون بينهما بمجالات حيوية عدة. يأتي هذا، ورحبت بكين وموسكو بمساعي الرياض للحاق بركب الدول المنضوية تحت لواء مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتسعى لمقارعة تكتلات كبرى مثل مجموعتي السبع والعشرين. بوتين رحب بضم المملكة، وأشاد بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.