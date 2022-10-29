الخارجية الأمريكية تندد باحتجاز السلطات الإيرانية جثة صحفي معارض

نددت واشنطن الجمعة بالسلطات الإيرانية، التي يشتبه في أنها منعت دفن الصحفي رضا حقيقت نجاد، قائلة إن طهران تخشى الصحفيين حتى بعد وفاتهم. وذكر "راديو فردا"، وهي إذاعة ممولة من الولايات المتحدة تبث بالفارسية، والذي عمل حقيقت لصالحه في المنفى نقلا عن عائلته، أن عملاء للحرس الثوري احتجزوا جثة الصحفي لدى إعادتها إلى إيران لمنع دفنه في مدينته شيراز. يأتي ذلك في وقت تشن فيه السلطات الإيرانية حملة اعتقالات ضد المتظاهرين الذين خرجوا في أنحاء البلاد عقب وفاة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر الماضي.

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نددت الولايات المتحدة الجمعة على لسان الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بالسلطات الإيرانية التي يشتبه في أنها منعت دفن الصحفي رضا حقيقت نجاد (45 عاما) الذي عمل في المنفى لصالح "راديو فردا"، وهي إذاعة ممولة من الولايات المتحدة تبث باللغة الفارسية، قائلة إن الجمهورية الإسلامية تخشى الصحفيين حتى بعد وفاتهم.

وتوفي الصحفي رضا حقيقت نجاد في 17 تشرين الأول/أكتوبر في مستشفى في برلين، إثر إصابته بمرض السرطان، وفق ما ذكرت المنصة الإعلامية التابعة لإذاعة أوروبا الحرة. وذكر "راديو فردا" نقلا عن عائلته، أن عملاء للحرس الثوري احتجزوا جثة الصحافي لدى إعادتها إلى إيران لمنع دفنه في مدينته شيراز.

وقال برايس للصحفيين "نشعر بالاشمئزاز لمعرفتنا بأن الحرس الثوري الإيراني احتجز رفات رضا في المطار، ويضغط على عائلته للموافقة على دفنه في مكان آخر". ودعا السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن الجثة "فورا" وإعادتها إلى العائلة، مشيرا إلى أن ما حدث يكشف حجم الترهيب الذي تتعرض له الصحافة في الجمهورية الإسلامية. وقال إن "طريقة التعامل مع رضا حقيقت نجاد تسلط الضوء على مدى الخوف الذي تشعر به القيادة الإيرانية من الصحفيين حتى بعد وفاتهم".

ويأتي الحادث في وقت تنفّذ السلطات الإيرانية حملة أمنية ضد المتظاهرين الذين خرجوا في أنحاء البلاد عقب وفاة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق ذائعة الصيت.

فرانس24/أ ف ب

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