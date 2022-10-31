إيران توجه التهم لحوالي ألف شخص على خلفية الاحتجاجات وتستعد لتنفيذ محاكمات علنية ضدهم

الاحتجاجات في إيران

رجال ونساء إيرانيون يهتفون ويحملون لافتات في مظاهرة ضد قيادة البلاد في طهران ، إيران ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2022.

قالت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، إن نحو ألف شخص في إيران وُجهت إليهم تهم على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، إثر مقتل الشابة مهسا أميني. وأشارت الوكالة، نقلا عن كبير القضاة في طهران، إلى أن المحاكامات ستتم بشكل علني هذا الأسبوع.

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أفادت وكالة أنباء شبه رسمية الإثنين أن إيران ستجري محاكمات علنية لنحو ألف شخص وجهت إليهم تهم في طهران على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد. يأتي ذلك فيما تكثف السلطات جهودها لإخماد الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من ستة أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني في الحجز لدى شرطة الأخلاق.

وفي الشارع تستمر الاحتجاجات في أحد أجرأ التحديات للقيادة الدينية منذ ثورة 1979، على الرغم من التحذيرات الشديدة والمتزايدة. وطالب الحرس الثوري السبت المحتجين صراحة بالابتعاد عن الشوارع.

ويعتبر القادة الإيرانيون الاحتجاجات مؤامرة من أعداء الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل. وشارك متظاهرون من جميع أطياف المجتمع، ولعب الطلاب والنساء دورا بارزا، وأحرقت نساء حجابهن في هذه الاحتجاجات.

ونقلا عن كبير القضاة في إقليم طهران، أفادت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، أنه ستتم محاكمة حوالي ألف شخص، "قاموا بأعمال تخريبية في الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الاعتداء على حراس الأمن أو قتلهم، وإضرام النار في الممتلكات العامة"، في محكمة ثورية. وأضافت أن المحاكمات ستتم بشكل علني هذا الأسبوع.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيرانية تشن حملة دامية لقمع الاضطرابات. وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) السبت إن 283 محتجا قتلوا في الاضطرابات بينهم 44 قاصرا. كما قتل نحو 34 من أفراد قوات الأمن.

وتوفيت أميني في الحجز لدى شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر/أيلول بعد اعتقالها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة".

فرانس24/ رويترز

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