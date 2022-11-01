البحرين: أسر سجناء سياسيين تناشد البابا فرانسيس انتقاد عقوبة الإعدام خلال زيارته إلى المنامة

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البابا فرنسيس يختتم زيارته بقداس في مدينة أربيل، العراق، 7 مارس/ آذار 2021

دعت أسر سجناء محكوم عليهم بالإعدام في البحرين وجماعات حقوقية البابا فرانسيس الإثنين لأن ينتقد بشكل علني عقوبة الإعدام، ويدافع عن السجناء السياسيين خلال زيارته المنامة هذا الأسبوع. وحكمت البحرين بسجن آلاف المحتجين والصحفيين والنشطاء، بعضهم في محاكمات جماعية، منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة عام 2011.

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ناشدت أسر سجناء محكوم عليهم بالإعدام في البحرين البابا فرنسيس، الإثنين، أن يعلن انتقاده لعقوبة الإعدام ويدافع عن السجناء السياسيين خلال زيارته للمملكة البحرينية هذا الأسبوع.

وجاء التماس الأسر في رسالة مفتوحة أصدرها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن. وناشدت الرسالة البابا فرانسيس أن يتحدث عما تصفه الجماعة بانتهاكات لحقوق الإنسان مثل سجن المعارضين من مؤيدي الديمقراطية، خلال زيارته من 3- 6 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وسجنت البحرين آلاف المحتجين والصحفيين والنشطاء، بعضهم في محاكمات جماعية، منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة عام 2011. وتقول البحرين إنها تحاكم مرتكبي الجرائم وفقا للقانون الدولي وترفض انتقادات الأمم المتحدة وغيرها بشأن إجراء المحاكمات وظروف الاحتجاز.

وجاء في الرسالة التي كتبها أهل 12 شخصا صدر بحقهم حكم الإعدام "ما زال أفراد من ذوينا خلف القضبان وقد ينفذ فيهم حكم الإعدام على الرغم من الظلم الواضح في إدانتهم. كثيرون منهم استهدفوا لأنهم شاركوا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية خلال الربيع العربي. يحدونا أمل أن تكرروا أثناء زيارتكم للبحرين دعوتكم لإلغاء عقوبة الإعدام وتخفيف الأحكام الصادرة عن أفراد عائلتنا".

وعاودت البحرين العمل بعقوبة الإعدام عام 2017 بعد تعليقها. وفي عام 2018، غيرت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تعاليمها رسميا لتعلن أن عقوبة الإعدام غير مقبولة أخلاقيا، ووجه بابا الفاتيكان مناشدات لحظرها في جميع أنحاء العالم.

وأصدر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وهو منظمة غير هادفة للربح، رسالة مفتوحة إلى البابا فرانسيس من علي الحاج الذي يصف نفسه بأنه "سجين رأي" ويوشك على إكمال عقوبة بالسجن 10 سنوات ارتبطت بمشاركته في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية.

وجاء في رسالة الحاج "باسم الإنسانية، أدعوكم إلى حث ملك البحرين على الالتزام بالسلام والإفراج عني وعن جميع المعتقلين السياسيين البحرينيين".

الربيع العربي

وكانت البحرين، حليفة الولايات المتحدة، الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت انتفاضات "الربيع العربي". واستخدم النظام الملكي السني القوة لقمع الاحتجاجات التي غلبت الطائفة الشيعية على قيادتها وشن حملة قمعية على الاضطرابات المتفرقة والمعارضة في وقت لاحق.

وفي إفادة صحفية الأسبوع الماضي، سُئل المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني عن احتمال أن يتطرق البابا لمسألة حقوق الإنسان أثناء وجوده في البحرين، فقال "لا أتوقع أي شيء بشأن ما سيقوله البابا في الأيام القليلة المقبلة. موقف الكرسي الرسولي والبابا فيما يتعلق بالحرية الدينية والحريات واضح ومعروف".

وتنكر السلطات البحرينية اتهامات المعارضة بالتمييز ضد الشيعة على مدى عقود.

ويزور البابا البحرين لحضور ختام "ملتقى البحرين: حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" وللاجتماع مع أعضاء من الجالية الكاثوليكية الصغيرة هناك.

وسيجتمع البابا بالملك حمد بن عيسى آل خليفة وسيقيم في المجمع الملكي لعدم وجود سفارة للفاتيكان في البحرين.

وفي عام 2019، زار البابا دولة الإمارات ليصبح أول بابا للفاتيكان يزور شبه الجزيرة العربية ويقيم قداسا هناك. ونحو 70 % من سكان البحرين مسلمون، وتسمح البحرين، على عكس السعودية، للجالية المسيحية الصغيرة المؤلفة في أغلبها من العمال الأجانب بممارسة شعائرهم في الكنيستين هناك.

فرانس24/أ ف ب

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