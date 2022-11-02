مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في عملية دهس بالضفة الغربية

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جنود من الجيش الإسرائيلي يواجهون صحفيين يقتربون من حاجز حوارة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية بعد محاولة طعن هناك بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة ، 17 مايو 2022.

قتل الجيش الإسرائيلي الأربعاء رجلا فلسطينيا نفذ عملية دهس على حاجز بيت سيرا غرب مدينة رام الله، أصيب فيها جندي إسرائيلي بجروح خطرة. وقال الجيش الإسرائيلي في البداية إنه "شل حركة" الرجل الذي نفذ الهجوم قبل أن يعود ويؤكد مقتله على يد الجندي المصاب.

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قتل فلسطيني الأربعاء على يد الجيش الإسرائيلي بالرصاص بعدما نفذ عملية دهس أصاب خلالها جنديا إسرائيليا بجروح خطرة في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار الجيش الإسرائيلي في البداية إلى أنه "شل حركة" الرجل الذي نفذ الهجوم على حاجز "مغابيم" وهو حاجز بيت سيرا الذي يقع بالقرب من قرية بيت سيرا الفلسطينية غرب مدينة رام الله. وهذا الحاجز يسلكه الفلسطينيون للدخول الى إسرائيل للعمل بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجيش الإسرائيلي.

وأكدت السلطات الفلسطينية مقتل الفلسطيني. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم تبليغها من قبل الارتباط العسكري أن الفلسطيني الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي هو حباس يوسف ريان ( 54 عاما) من قرية بيت دقو القريبة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "المهاجم ترجل من سيارته مع فأس لمهاجمة الجندي الذي أطلق النار على المهاجم. وأصيب الجندي بجروح خطرة ونقل إلى المستشفى".

وتأتي هذه الحادثة على خلفية تجدد المواجهات والعنف في الضفة الغربية المحتلة وغداة الانتخابات الإسرائيلية الثلاثاء التي يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اليميني بنيامين نتانياهو يقترب من الفوز بها مع تحالفه اليميني.

وفي أعقاب الهجمات الدامية ضد إسرائيل في نيسان/أبريل نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 2000 غارة واقتحام في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وتركزت عمليات الجيش الإسرائيلي في منطقتي جنين ونابلس. وخلفت الغارات والاشتباكات أكثر من 120 قتيلا في الجانب الفلسطيني وهي أكبر حصيلة خلال سبع سنوات.

فرانس24/ أ ف ب

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