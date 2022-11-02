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من هو إيتمار بن غفير اليميني المتطرف صاحب الدور الحاسم بالانتخابات الإسرائيلية؟

01:49 سيكون دور اليميني المتطرف إيتمار بن غفير حاسما في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. © صورة من شاشة فرانس24

بعد أن كان منبوذا في الساحة السياسية الإسرائيلية، قد يلعب زعيم اليمين المتطرف إيتمار بن غفير دورا حاسما في تشكيل الحكومة المقبلة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء. ويتزعم بن غفير تحالف الصهيونية الدينية وقد يكون لبن غفير دور محوري في عودة بنيامين نتانياهو إلى السلطة. ويعيش بن غفير في مستوطنة كريات 4 التي تعد من المستوطنات المتطرفة في الضفة الغربية المحتلة. ويريد بن غفير ضم الضفة الغربية لإسرائيل ونقل جزء من عرب 1948 إلى الدول المجاورة.