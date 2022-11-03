الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية: فوز التكتل الذي يقوده نتانياهو بأغلبية 64 مقعدا في الكنيست

الانتخابات التشريعية الإسرائيلية

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رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو لدى الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية. 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

أكدت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، والتي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية الخميس، فوز التكتل الذي يقوده رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو بغالبية 64 مقعدا في الكنيست من أصل 120. ويقول محللون إن الحكومة الجديدة قد تكون أكثر الحكومات يمينية في تاريخ البلاد.

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أكدت الانتخابات الإسرائيلية الخميس فوز رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو وحلفائه من اليمين بأغلبية واضحة في الانتخابات.

وأظهر الإحصاء النهائي للأصوات أن التكتل حصل على 64 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا.

وقد هنأ رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد زعيم حزب الليكود على فوزه في الانتخابات، وكتب في بيان أصدره مكتبه: "دولة إسرائيل فوق أي حساب...". وأبلغ لابيد نتانياهو بأنه أصدر تعليماته إلى مكتبه بالكامل للتحضير لانتقال منظم للسلطة.

ويقول محللون إن هذا الفوز يمكن أن يجلب أكثر الحكومات يمينية في تاريخ البلاد.

جاءت الكتلة اليمينية برئاسة نتانياهو في الصدارة بعد فرز 99 بالمئة من الأصوات، إذ حصلت على 64 مقعدا منها 32 لليكود اليميني و18 مقعدا للحزبين المتدينين المتشددين، "يهودوت هتوراه" لليهود الأشكناز الغربيين وحزب "شاس" لليهود الشرقيين (سفراديم)، و14 لليمين المتطرف.

وتشير النتائج إلى حصول لابيد زعيم حزب الوسط "يش عتيد" (هناك مستقبل) على 24 مقعدا لحزبه و51 لكتلته مع حلفائه.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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