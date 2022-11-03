الاحتجاجات في إيران

مراسل فرانس24: الاحتجاجات في إيران متواصلة لكن حجمها تراجع جراء تهديدات الحرس الثوري ضد المتظاهرين

02:28 رغم قمع السلطات، الاحتجاجات مستمرة في إيران. 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. © صورة من التلفزيون

قال مراسل فرانس24 في طهران علي الباشا إن الاحتجاجات في إيران متواصلة بعد أكثر من شهر من وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في حجز لشرطة الأخلاق إثر اعتقالها لارتدائها ملابس اعتبرتها الشرطة "غير لائقة". وأكد أن الجامعات لا تزال بعيدة عن قبضة قوات الأمن، مضيفا أن حجم المظاهرات قد تراجع جراء تهديدات الحرس الثوري ضد المتظاهرين والأحكام القاسية التي سلطها القضاء على المئات منهم.