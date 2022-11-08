إيران تنتقد تصريحات رئيس البرلمان النرويجي وتستدعي سفير أوسلو للمرة الثانية

العلم الإيراني يرفرف فوق مبنى السفارة الإيرانية في كييف، أوكرانيا ، 24 أيلول/ سبتمبر 2022.

استدعت طهران سفير النرويج لديها الإثنين للاحتجاج على تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان النرويجي دعما للمظاهرات المناهضة للحكومة الإيرانية وهو ما اعتبرته الأخيرة "تدخلا في شؤونها". وتعد هذه المرة الثانية التي تستدعي فيها إيران سفير أوسلو خلال شهرين.

إعلان اقرأ المزيد

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران استدعت سفير النرويج لديها، الإثنين، للاحتجاج على ما سمته "تعليقات تعتبر تدخلا في شؤونها" من جانب رئيس البرلمان النرويجي دعما للمظاهرات المناهضة للحكومة.

وتتهم طهران قوى أجنبية بإثارة الاضطرابات التي بدأت بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني.

وأفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية بأن إيران "أدانت بشدة التعليقات التي أدلى بها رئيس البرلمان النرويجي والتي تمثل أيضا إصدار حكم، وهي غير صحيحة".

وهذه هي المرة الثانية التي تستدعي فيها وزارة الخارجية الإيرانية السفير النرويجي خلال الشهرين الماضيين.

إيران تهدد صحافيين

وفي الأثناء، تلقى صحافيان إيرانيان يعملان في قناة "إيران انترناشونال" التلفزيونية الناطقة بالفارسية ومقرها لندن، تهديدات بالقتل من السلطات الإيرانية حسبما أفادت المجموعة المالكة للقناة الإثنين.

وكتبت "فولانت ميديا" في بيان أن "الصحافيين الإيرانيين البريطانيين العاملين في المملكة المتحدة تلقيا تهديدات بالقتل من الحرس الثوري".

وبحسب المجموعة تلقى الصحافيان "تحذيرات وتهديدات ذات مصداقية" الأمر الذي دفع شرطة لندن إلى "إبلاغ الصحافيين رسميا بأن هذه التهديدات تشكل خطرا داهما وكبيرا على حياتهما وأفراد أسرتيهما".

وقالت شرطة لندن في اتصال أجرته معها وكالة الأنباء الفرنسية إنها "لا تعلق على قضايا أمنية تتعلق بأفراد محددين".

وتغطي القناة على وجه الخصوص التظاهرات التي اندلعت في إيران منذ وفاة مهسا أميني (22 عاما) الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاما بعد 3 أيام من اعتقالها في طهران من قبل شرطة الأخلاق لمخالفة قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية ولا سيما ارتداء الحجاب.

وقمعت السلطات الإيرانية الاحتجاجات التي لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ 3 سنوات بشكل دموي حيث قتل نحو 200 شخص وفقا لتعداد لمنظمة غير حكومية مقرها خارج إيران.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك