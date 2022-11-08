الأمم المتحدة تطالب بـ "الإفراج الفوري" عن الناشط المصري علاء عبد الفتاح

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صورة للناشط المصري علاء عبد الفتاح من الأرشيف تعود إلى 23 مايو/أيار 2015

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء السلطات المصرية إلى "الإفراج الفوري"عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المعرضة حياته لخطر كبير. وأفادت الناطقة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة رافينا شمدساني بأن تورك "يأسف بشدة لأن السلطات المصرية لم تفرج بعد" عن السجين.

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طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء السلطات المصرية بالإفراج عن السجين السياسي الأشهر في مصر علاء عبد الفتاح الذي ينفذ إضرابا عن الطعام.

وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا رافينا شمدساني في تصريح صحافي في جنيف إن تورك "يأسف بشدة لأن السلطات المصرية لم تفرج بعد عن المدون والناشط المعرضة حياته لخطر كبير". وأضافت الناطقة بأن تورك تحدث شخصيا إلى السلطات المصرية يوم الجمعة وحثها على الإفراج عنه.

فرانس 24 / أ ف ب/ رويترز

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