الأمم المتحدة تطالب بـ "الإفراج الفوري" عن الناشط المصري علاء عبد الفتاح

نشرت في:

صورة للناشط المصري علاء عبد الفتاح من الأرشيف تعود إلى 23 مايو/أيار 2015
صورة للناشط المصري علاء عبد الفتاح من الأرشيف تعود إلى 23 مايو/أيار 2015 © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع | الانتخابات النصفية الأمريكية... معركة شرسة بين الديمقراطيين والجمهوريين
1 دقائق

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء السلطات المصرية إلى "الإفراج الفوري"عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المعرضة حياته لخطر كبير. وأفادت الناطقة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة رافينا شمدساني بأن تورك "يأسف بشدة لأن السلطات المصرية لم تفرج بعد" عن السجين.

إعلان

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء السلطات المصرية بالإفراج عن السجين السياسي الأشهر في مصر علاء عبد الفتاح الذي ينفذ إضرابا عن الطعام.

وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا رافينا شمدساني في تصريح صحافي في جنيف إن تورك "يأسف بشدة لأن السلطات المصرية لم تفرج بعد عن المدون والناشط المعرضة حياته لخطر كبير". وأضافت الناطقة بأن تورك تحدث شخصيا إلى السلطات المصرية يوم الجمعة وحثها على الإفراج عنه. 

فرانس 24 / أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24