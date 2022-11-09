مونديال قطر: القضاء الفرنسي يوجه الاتهام لشركة تابعة لمجموعة فانسي على خلفية ظروف العمل في ورش بناء

مونديال قطر 2022

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صورة من عام 2015 تظهر العمال في موقع بناء إستاد الوكرة للمونديال في قطر.

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء عن محامي "بي تي بي فانسي" أن القضاء الفرنسي وجه الاتهام إلى شركة تابعة للمجموعة في إطار تحقيق حول ظروف العمل في ورش بناء مرتبطة بالمونديال في قطر.

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أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن محامي "بي تي بي فانسي" (BTP Vinci) للبناء، أن القضاء الفرنسي وجه الاتهام الأربعاء إلى شركة تابعة للمجموعة، في إطار تحقيق حول ظروف العمل في ورش مرتبطة بالمونديال في قطر.

وأوضح المحامي جان بيار فيرسيني-كامبينشي أنه وُجه لشركة "فانسي كونستروكسيون غران بروجيه" (Vinci Constructions Grands Projets) التابعة للمجموعة، تهمة فرض "ظروف عمل أو سكن تتنافى مع الكرامة الإنسانية"، وذلك بعد شكاوى قدمتها منظمات غير حكومية وعمال سابقون هنود ونيباليون.

فرانس24/ أ ف ب

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