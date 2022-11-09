نيبال: زلزال تبلغ قوته 5,6 درجات يخلف 6 قتلى إلى جانب أضرار مادية

كوارث طبيعية

© أ ف ب/ أرشيف

شهدت نيبال زلزالا عنيفا ضرب غرب البلاد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بلغت قوته 5.6 درجات، لقي على إثره ستة أشخاص حتفهم كما ألحق أضرارا ببعض المنازل. وقد تسبب هذا الزلزال في ارتدادات وصلت إلى العاصمة الهندية نيودلهي، وفق ما ذكرت السلطات.

إعلان اقرأ المزيد

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات غرب نيبال صبيحة الأربعاء مخلفا ستة قتلى إلى جانب خسائر مادية.

وأكد قائد الشرطة المحلية راجندرا دامالا إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في منطقة دوتي الغربية، بينهم ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، وأصيب خمسة آخرون وهم يخضعون للعلاج في مستشفى محلي. كما أفادت السلطات المحلية أن أضرارا لحقت ببعض المنازل وهي تقوم بمسح الخسائر.

من جهتها قامت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتحديد مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة الثانية صباحا (20,30 ت غ) قرب بلدة ديبايال النيبالية، على بعد 340 كيلومترا غرب كاتماندو، وعلى عمق 15 كيلومترا.

هذا، وقد شعر سكان شمال الهند بهزات أرضية لكن لم ترد تقارير عن وفيات أو أضرار.

كما نشر سكان العاصمة الهندية نيودلهي مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر تأثير الهزات من بينها مصابيح وسياجات تتمايل.

من جانبه أفاد المركز الوطني الهندي للزلازل بأن الزلزال بلغت قوته 6,3 درجات.

وكان سبق الزلزال هزة بقوة 4,8 درجات ضربت أيضا غرب نيبال الأربعاء على عمق 10 كيلومترات في حدود الساعة التاسعة مساءً (15,30 ت غ).

وللتذكير، قضى ما يقارب التسعة آلاف شخص عندما ضرب زلزال بقوة 7,8 درجات نيبال في نيسان/أبريل العام 2015 وكان ألحق أضرارا دمرت أكثر من نصف مليون منزل.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك