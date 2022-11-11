بايدن يثير قضايا حقوق الإنسان مع السيسي على هامش قمة شرم الشيخ للمناخ

قمة المناخ 27

الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ ، مصر، 11 تشرين الثاني، نوفمبر 2022.

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة قضية حقوق الإنسان في اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي، وسط تصاعد الأصوات للإفراج عن السجين الأشهر حاليا في مصر الناشط علاء عبد الفتاح والذي أعلن عن إضرابه عن الطعام والشراب الأحد الماضي.

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أثار قضية حقوق الإنسان في اجتماعه الجمعة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي (كوب27) في مصر.

وأضاف في بيان أن "الرئيس أثار أهمية حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية".

كما جاء في البيان أن بايدن والسيسي أكدا التزامهما بالتصدي لأزمة التغير المناخي وناقشا مجموعة من القضايا من بينها الحرب في أوكرانيا والأمن الغذائي.

وأبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي جو بايدن الجمعة أن مصر أطلقت استراتيجية لحقوق الإنسان ولديها لجنة للعفو الرئاسي للنظر في القوائم التي تستحق الإفراج.

وأضاف السيسي أن مصر أطلقت أيضا مبادرة للحوار الوطني.

يشار إلى أن القاهرة أطلقت في 11 سبتمبر/أيلول 2021، استراتيجية لحقوق الإنسان، وسط رفضها لأي انتقادات خارجية بشأن هذا الملف وتأكيدها على احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان.

وتصاعدت الضغوط على مصر خلال الأيام الماضية للإفراج عن السجين الأشهر لديها الناشط علاء عبد الفتاح، وطالبت الأمم المتحدة ودول أوروبية ألا يترك لمصير "مروع".

وصدر أحدث حكم على عبد الفتاح في كانون الأول/ديسمبر 2021 بسجنه خمس سنوات بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة، وحصل في الشهر نفسه على الجنسية البريطانية من خلال والدته.

وسعى مسؤولون بريطانيون دون جدوى للحصول على دعم قنصلي لزيارته في السجن.

عفو رئاسي

وتقدمت شقيقة السجين السياسي المصري البريطاني علاء عبد الفتاح الجمعة بطلب رسمي لإصدار عفو رئاسي عنه في وقت تقول إنه يواجه خطر الموت نتيجة إضرابه عن الطعام منذ سبعة أشهر.

وقالت منى سيف عبر تويتر "سبق أن قدمت طلبا في حزيران/يونيو، واليوم قدمت طلبا جديدا لتكرار التزامي سلوك أي طريق قانوني لإيجاد حل لأزمة شقيقي".

يأتي ذلك بعد أن صعد الناشط إضرابه، ويعرب أقاربه منذ أيام عن خشيتهم من إطعامه قسرا بعد سبعة أشهر من اقتصاره على كوب شاي وملعقة عسل يوميا قبل توقفه عن تناول الطعام قبل أسبوع ثم الشراب الأحد مع افتتاح كوب27.

وتشدد عائلة علاء عبد الفتاح على أنها لن تطمئن إلا بعد أن يراه ممثل عن السفارة البريطانية أو أحد أقاربه.

وقالت النيابة العامة المصرية الخميس إن "العلامات الحيوية" للمعارض المسجون "طبيعية"، وأن "حالته الصحية جيدة" و"لا تستدعي نقله إلى المركز الطبي" وسط مخاوف متزايدة على حياته.

وكانت والدته ليلى سويف قد علمت من سلطات سجن وادي النطرون (100 كيلومتر شمال القاهرة) أن هناك "إجراءات طبية قد اتُخذ بعلم جهات قانونية".

واستدعت النيابة محاميه خالد علي، صباح الخميس، لإصدار تصريح زيارة له، لكن السجن رفض قبول التصريح المؤرخ مساء الأربعاء، بحسب المحامي.

فرانس24/رويترز

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