إسرائيل تعلن أنها تحتاج لسنوات عدة قبل زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا

وحدة الإنتاج العائمة التابعة لشركة إنيرجين، في شرق البحر الأبيض المتوسط قرب سواحل إسرائيل، 10 حزيران، يونيو 2022.

أعلنت إسرائيل الجمعة أنها ستحتاج لعدة سنوات حتى تتمكن من زيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل كبير. وتحولت إسرائيل إلى دولة مُصدرة للطاقة بعد اكتشاف عدد من حقول الغاز البحرية خلال العقد الماضي.

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قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية الجمعة، إنها ستحتاج إلى عدة سنوات قبل أن تتمكن من زيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل كبير.

ووقعت إسرائيل ومصر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في حزيران/ يونيو لإرسال مزيد من الغاز إلى التكتل في إطار جهوده لتنويع موارده من الطاقة بعيدا عن روسيا.

وردا على سؤال حول موعد تسليم الإمدادات الجديدة بموجب الاتفاق الإطاري، قال ليئور شيلات المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية إن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وأبلغ شيلات وكالة "رويترز"، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في مصر: "على المدى القصير ستكون هناك بعض الزيادة لكن الشحنات الكبيرة ستأتي لاحقا".

وأضاف أن إسرائيل تتوقع أن تكون قادرة على زيادة إنتاجها من الغاز بشكل كبير، وربما حتى مضاعفته، في غضون 3 أو 4 سنوات، مما سيوفر كميات كبيرة تتجاوز احتياجاتها من الاستهلاك المحلي.

وتحولت إسرائيل إلى دولة مصدرة للطاقة بعد اكتشاف عدد من حقول الغاز البحرية خلال العقد الماضي. وعملت في الفترة الأخيرة على زيادة الكمية التي تبيعها إلى جارتيها مصر والأردن مع التفكير في خيارات شحن المزيد إلى مصر، حيث يمكن تسييل الغاز وبيعه إلى أسواق بعيدة، مثل تلك التي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال.

فرانس24/رويترز

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