تركيا تعين سفيرا لدى إسرائيل بعد أربع سنوات من سحبه احتجاجا على مقتل فلسطينيين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي في قصر "هوبر" بإسطنبول. تركيا في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

في أبرز خطواتها نحو إعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، عينت تركيا الجمعة الدبلوماسي المخضرم شاكر أوزكان تورونلار سفيرا لدى الدولة العبرية. وقد شهد هذا المنصب شغورا منذ عام 2018 بعدما سحبت أنقرة سفيرها من إسرائيل احتجاجا على قتل الجيش الإسرائيلي لعشرات الفلسطينيين.

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أعلنت وسائل إعلام تركية الجمعة أن تركيا عينت شاكر أوزكان تورونلار سفيرا لدى إسرائيل بعد شغور هذا المنصب أربع سنوات، في أحدث خطوة نحو إعادة تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية. وذلك بموجب مرسوم رئاسي.

يذكر أن شاكر أوزكان تورونلار، الدبلوماسي المخضرم شغل منصب القنصل العام لتركيا في القدس بين عامي 2010 و2014.

وتعود أطوار شغور هذا المنصب عندما سحبت أنقرة سفيرها من إسرائيل في أيار/مايو 2018 وطردت المبعوث الإسرائيلي بعد مقتل عشرات الفلسطينيين على أيدي الجيش الإسرائيلي. وهو ما دفع إسرائيل إلى المعاملة بالمثل وقامت بإعادة القنصل التركي في القدس إلى بلاده.

كما توتّرت العلاقات بين الجانبين بعدما انتقد الزعيم التركي رجب طيب أردوغان سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين في ظل حكومات رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو. لكن أردوغان بعث برسالة تهنئة إلى نتانياهو بعد فوز كتلته في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من الشهر الجاري.

فرانس24/ أ ف ب

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