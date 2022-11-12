مصر: عدة قتلى في حادث سقوط حافلة في ترعة بمحافظة الدقهلية

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حطام حافلة بعد اصطدامها بشاحنة على طريق بمحافظة المنيا جنوب العاصمة المصرية يوم 19 يوليو / تموز 2022. (أرشيف)

أعلنت وزارة الصحة المصرية مقتل 19 شخصا وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب حافلة في ترعة بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة. الحادث كان نتيجة اختلال في عجلة القيادة بحسب مصادر إعلامية. ويذكر أن مصر تشهد حوادث سير تودي بحياة آلاف الأشخاص سنويا.

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لقي 19 شخصا حتفهم وأصيب 6 آخرون إثر سقوط حافلة صباح السبت في ترعة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل، شمال القاهرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية. وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى.

اختلال عجلة القيادة في يدي السائق كان السبب في هذا الحادث بحسب وسائل إعلام مصرية .

وتقع الحوادث والاصطدامات في الغالب بسبب السرعة أو سوء حالة الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور.

وفى تموز/يوليو الماضي، اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة متوقفة على طريق سريع في محافظة المنيا جنوبا، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 35 آخرين. وكما هو معلوم عن مصر فإن حوادث السير القاتلة تودي بحياة الآلاف سنويا.

فرانس24/ أ ف ب

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