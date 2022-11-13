الإمارات تمنع رفع أسعار السلع الإستهلاكية الأساسية دون الحصول على موافقة حكومية

منظر عام لبرج خليفة وأفق وسط المدينة في دبي، الإمارات العربية المتحدة في 30 سبتمبر/أيلول 2021.

قررت الإمارات العربية المتحدة منع أي رفع لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية على مستوى المزود أو تاجر البيع بالتجزئة، دون الحصول على موافقة من قبل الوزارة والجهات الحكومية المختصة على مستوى كل إمارة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الأحد.

إعلان اقرأ المزيد

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية الأحد إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت قرارا بمنع أي زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية على مستوى المزود أو تاجر البيع بالتجزئة، دون الحصول على موافقة من قبل الوزارة والجهات الحكومية المختصة على مستوى كل إمارة.

"العليا لحماية المستهلك" تناقش مستجدات تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الجديدة#وام_اقتصاد https://t.co/K6DnDPKvYF pic.twitter.com/2J0womaajh — وام الاقتصادية (@BusinessWam) November 13, 2022

ويشمل هذا القرار وفق نفس المصدر تسع سلع أساسية هي زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، والقمح.

كما أوضح نفس التقرير بأن هذه القائمة تبقى أولية ويمكن أن يتم إضافة إليها أنواع أخرى من السلع في ضوء تطورات الأسعار والممارسات على مستوى السوق الوطنية.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك