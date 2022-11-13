السعودية: توقيف أمريكي من أصل يمني دخل في سجال حاد مع عناصر الأمن أثناء أدائه العمرة بمكة

أوقفت السعودية أمريكيا من أصل يمني بعد دخوله في سجال حاد مع عناصر الأمن خلال أدائه العمرة بمكة، وفق ما أفاد الأحد محامي أسرته عبد الله مغني عبر الهاتف من ولاية ميشيغن حيث يقيم محمد سالم، الذي كان برفقة اثنين من أبنائه لدى اعتقاله في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني. وتخشى أسرته عليه خصوصا بعد نقله إلى مركز شرطة ذهبان المركزي الذي وثّقت منظمة العفو الدولية مزاعم حدوث تعذيب فيه.

إعلان اقرأ المزيد

اعتقلت السلطات السعودية مواطنا أمريكيا بسبب دخوله في سجال حاد مع عناصر الأمن خلال أدائه العمرة في مكة، حسبما قال محامي أسرته الأحد.

وتم اقتياد محمد سالم إلى الحجز في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني قبل نقله إلى منشأة أمنية شديدة الحراسة عادة ما تستخدم لاحتجاز السجناء السياسيين والمشتبه بارتكابهم أعمالا إرهابية، وفق المحامي عبد الله مغني عبر الهاتف من ولاية ميشيغن حيث يقيم سالم.

وسالم واحد من عدد من الأمريكيين الذين دخلوا أخيرا في خلاف مع السلطات السعودية، فيما يرتفع منسوب التوتر بين البلدين الحليفين منذ عقود على خلفية ملف النفط. وسافر سالم، وهو أمريكي من أصل يمني يبلغ 63 عاما، إلى السعودية برفقة اثنين من أبنائه لأداء العمرة في مكة المكرمة، على ما أوضح مغني وهو متحدث أيضا باسم الأسرة.

وفيما كان ينتظر في طابور لدخول الحرم المكي، دخل في سجال حاد مع عناصر الأمن الذين فرّقوه عن ابنيه. بعدها، اقترب منه رجلان قالا إنهما من ليبيا وسألوه عما حدث. وأفاد مغني: "في هذه اللحظة، كان محمد حانقا، كان غاضبا جدا. ونفّس عن مشاعره تلك. وقال ‘لولا مكة والمدينة لكنا أحرقنا هذا البلد’"، مؤكدا تفاصيل الحادث من خلال حديثه إلى أبناء سالم. واتضح أن الشخصين ليسا سوى عميلين سريين. واعتقل سالم بعدها، حسب مغني.

ولم ترد السلطات السعودية والسفارة الأمريكية في الرياض على طلب وكالة الأنباء الفرنسية للتعليق على الحادث.

وقال المحامي عبد الله مغني إن السفارة الأمريكية زوّدت أسرة سالم بقائمة محامين يمكنهم العمل على قضيته، لكن أحدا منهم لم يوافق على استلام القضية بعد. ولا يعرف أقارب سالم إذا كانت السلطات السعودية وجهت إليه اتهامات أم لا.

وازداد قلق أسرة سالم منذ نقله إلى مركز شرطة ذهبان المركزي، حيث سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت مزاعم التعذيب عن طريق الصعق بالكهرباء والجلد.

كما صرح مغني بأنه من "الفظيع" التفكير في أن سالم يستحق معاملة قاسية. مضيفا بأنه ليس شخصا "ارتكب جريمة فعلية"، وتابع: "ما قاله لم يكن انعكاسا لما سيفعله. لقد كان غاضبا".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك