تركيا: قتلى وجرحى في انفجار هز شارع الاستقلال وسط إسطنبول وأردوغان يندد بـ"الهجوم الدنيء"

سيارات الإسعاف والأمن بعد انفجار في شارع الاستقلال المزدحم في إسطنبول، تركيا في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

أفادت وسائل إعلام تركية وحاكم إسطنبول بأن انفجارا عنيفا هز شارع الاستقلال المزدحم الواقع بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول، ما أدى لمقتل ستة أشخاص وإصابة 53 آخرين على الأقل حسبما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان في حصيلة جديدة. وبعد الحادث مباشرة، انتشرت شائعات عن وقوع هجوم انتحاري لكن بدون أي تأكيد أو دليل. وقال أردوغان إنه "سيتم كشف هوية مرتكبي هذا الهجوم الدنيء".

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هز انفجار قوي بعد ظهر الأحد شارع الاستقلال المزدحم وسط إسطنبول، وفق ما ذكر التلفزيون التركي "إن تي في". وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقتل 6 أشخاص وجرح 53 آخرين على الأقل.

وإثر الحادث، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر التلفزيون، انفجار إسطنبول "هجوما دنيئا"، لافتا إلى أنه خلف "ستة قتلى و53 جريحا" بحسب آخر حصيلة. وقال بعد ساعتين من الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال التجاري: "سيتم كشف هوية مرتكبي هذا الهجوم الدنيء. ليتأكد شعبنا أننا سنعاقب المنفذين".

وانتشرت شائعات بعد الانفجار مباشرة عن وقوع هجوم انتحاري بدون أي تأكيد أو دليل. وأضاف أردوغان: "إن محاولات محاصرة تركيا والأمة التركية بالإرهاب لن تتمكن من تحقيق هدفها لا اليوم ولا غدا".

وفي وقت سابق، قال حاكم إسطنبول علي يرلي كايا على تويتر إن الانفجار تسبب في مقتل أربعة أشخاص وإصابة 38، مضيفا أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 4:20 مساء بالتوقيت المحلي (13:20 بتوقيت غرينتش).

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı.



Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır.



Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022

وشاهد مراسل من رويترز طائرة هليكوبتر تحلق في السماء وعدة سيارات إسعاف في ساحة تقسيم القريبة.

وحصل الانفجار بُعيد الساعة 16,00 (13,00 ت غ)، في وقت كان حشد المارة كثيفا في شارع الاستقلال، حسبما أفادت القناة التلفزيونية التركية التي أشارت إلى وقوع "خمسة إلى عشرة جرحى" على الأقل. وأظهرت لقطات نشرتها القناة انتشار فرق الإغاثة والشرطة في المكان الذي أُخلي من المارة.

وفي صور انتشرت على منصات التواصل حول لحظة وقوع الانفجار، تبدو ألسنة لهب من بعيد بعد دوي انفجار وسط حالة ذعر بين المارة. وتظهر أيضا حفرة سوداء كبيرة في هذه الصور، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الممدين على الأرض في مكان قريب.

Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir.



Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir.



Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır.



Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022

وعرضت قناة "تي.آر.تي" الإخبارية الرسمية ووسائل إعلام أخرى مقاطع مصورة لسيارات إسعاف وأفراد من الشرطة يتجهون إلى موقع الانفجار في شارع الاستقلال الشهير في حي بك أوغلي في إسطنبول.

كما قال حسين أسد مراسل فرانس24 في تركيا إن وسائل إعلام محلية أفادت بأن الانفجار قد يكون ناجما عن "هجوم إرهابي". وأضاف: "انفجار كبير غير معروف في شارع الاستقلال بإسطنبول وسيارات الإسعاف والأمن تهرع إلى المكان".

04:14 سيارات الإسعاف والأمن بعد انفجار في شارع الاستقلال المزدحم في اسطنبول، تركيا في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. © رويترز.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية إن سبب الانفجار لم يتضح بعد. وقال مركز شرطة قاسم باشا القريب إن جميع فرقه هرعت إلى مكان الانفجار دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوجود محققين حاليا في موقع الحادث. وذكر الهلال الأحمر التركي أنه يجري نقل أكياس من الدم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

يلحظ أن المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتلفزيوني في تركيا فرض حظرا على تغطية الانفجار بعد حوالي ساعة من وقوعه.

وسبق أن استُهدف شارع الاستقلال في سلسلة من الهجمات الإرهابية الدامية عامي 2015 و2016 تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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