السلطات المصرية تمنع مجددا محامي الناشط علاء عبد الفتاح من مقابلته بالسجن

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منعت إدارة السجون المصرية مجددا الأحد محامي علاء عبد الفتاح من مقابلة السجين السياسي المصري البريطاني المضرب عن الطعام منذ سبعة أشهر رغم حصوله على تصريح قضائي. ونظمت شقيقته سناء سيف مؤتمرين صحفيين على هامش مؤتمر المناخ ''كوب27'' بشرم الشيخ تعرضت خلالهما للهجوم من موالين للرئيس عبد الفتاح السيسي نفوا أن يكون شقيقها "سجينا سياسيا" وأكدوا أنه مسجون على خلفية قضايا "جنائية".

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جددت إدارة السجون المصرية الأحد منع محامي علاء عبد الفتاح من مقابلة السجين السياسي المصري البريطاني المضرب عن الطعام منذ سبعة أشهر للمرة الثانية هذا الأسبوع رغم حصوله على تصريح قضائي.

وصعّد علاء عبد الفتاح إضرابه بالتوقف عن تناول السوائل الأحد مع افتتاح الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب27) في مصر.

وطلبت أسرته التي تقول إنه يواجه خطر الموت إثباتا على أنه لا يزال حيا، قائلة إنها لا تصدق السلطات التي أكدت أن صحته "جيدة" وشككت حتى في إضرابه عن الطعام.

ورفضت إدارة السجن الخميس قبول تصريح زيارة المحامي لأنه مؤرخ الأربعاء، فيما أكد الأخير أن التصاريح صالحة عادة لأسبوع كامل.

وسُمح للمحامي خالد علي بدخول السجن الأحد، لكن بعد ساعة من الانتظار أبلغه ضابط بأن "السجن أغلق اليوم"، وفق ما أورد على حسابه في فيس بوك.

وأوضح المحامي قبل ذلك "استلمنا التصريح من النيابة العامة في الرحاب في تمام الساعة الثالثة عصرا وننتقل الآن لسجن وادي النطرون" الذي يقع على مسافة نحو 100 كلم شمال غرب القاهرة، قبل أن يضيف "وصلنا حالا في تمام الرابعة وخمس وأربعين دقيقة... وسلمنا التصريح وفي انتظار الرد علينا".

يختتم هذا الرفض الجديد أسبوعا من التجاذب بين عائلة المدون المؤيد للديمقراطية والسلطات.

ونظمت شقيقته سناء سيف مؤتمرين صحفيين على هامش مؤتمر المناخ "كوب27" بشرم الشيخ. وخلال الحدثين، تعرضت للهجوم من موالين للرئيس عبد الفتاح السيسي نفوا أن يكون شقيقها "سجينا سياسيا" وأكدوا أنه مسجون على خلفية قضايا "جنائية".

لكن في الأثناء، اضطر الرئيس السيسي للرد على عدة قادة غربيين من بينهم نظيره الأمريكي جو بايدن الذي استفسر عن مصير علاء عبد الفتاح.

وتؤكد واشنطن أنها لا تزال لا تملك أي دليل على سلامة صحة السجين.

وتقدمت شقيقة علاء عبد الفتاح الأخرى منى سيف الجمعة بطلب جديد لهيئة العفو الرئاسي التي أعيد إحياؤها في نيسان/أبريل، مؤكدة خصوصا أن علاء "الرجل الوحيد للأسرة بعد وفاة والده" وأن ابنه البالغ 11 عاما طفل "على طيف التوحد" وبحاجة الى رعاية والده له.

وبدا أن الموقف الرسمي المصري يلين شيئا فشيئا، اذ علق أحد ابرز مقدمي البرامج السياسية في مصر عمرو أديب المقرب من السلطات، على الدعوات الدولية للافراج عن علاء عبد الفتاح مؤكدا أنه ينبغي أن "نرى أين مصلحة مصر ونقوم بما يخدم هذه المصلحة بصرف النظر عن أي اعتبار آخر".

فرانس24/ أ ف ب

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