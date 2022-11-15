إسرائيل توقع اتفاقا مبدئيا مع شركتي "توتال إنرجيز" و"إيني" للتنقيب عن الغاز بعد ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

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تُظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 28 مايو 2021 شعار TotalEnergies الجديد خلال حفل إزاحة الستار عنه، في الحي المالي La Defense بضواحي باريس.

وقعت إسرائيل اتفاقا مبدئيا مع شركتي "توتال إنرجيز" الفرنسية، و"إيني" الإيطالية، يتيح لهما البدء في التنقيب عن الغاز الطبيعي في إطار الاتفاق التاريخي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. وأبرم القادة اللبنانيون والإسرائيليون الشهر الماضي اتفاق ترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية. وقسم لبنان المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى عشرة مربعات، ويشكل القطاع التاسع جزءا من المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.

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أعلنت مجموعة "توتال إنيرجيز" الفرنسية عبر بيان الثلاثاء، أنها وقعت إلى جانب شركة "إيني" الإيطالية اتفاقية إطارية مع إسرائيل بشأن حقل الغاز المشترك مع لبنان.

وذكر البيان أن لبنان وإسرائيل توصلا، من خلال وساطة أمريكية، إلى توقيع اتفاق في 27 تشرين الأول/أكتوبر "لتنفيذ اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان" الذي يضمن توزيع حقول الغاز البحرية القيمة في شرق البحر المتوسط ويخفف التوتر في المنطقة.

وتشمل هذه الحقول البلوك 9 حيث ستتمكن المجموعتان من الحفر "في مساحة تم تحديدها وقد تمتد إلى البلوك 9 والمياه الإسرائيلية جنوبي الحدود البحرية التي تم ترسيمها مؤخرا".

وقسم لبنان المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى عشرة مربعات، ويشكل القطاع 9 جزءا من المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.

ولفتت المجموعة الفرنسية إلى أنها "مشغلة منطقة الاستكشاف في القطاع 9 في لبنان وأنها تملك 60% من حصة المشاركة فيه إلى جانب شريكتها مجموعة إيني (40%)" الإيطالية.

وقال المدير العام لمجموعة "توتال إنيرجيز" باتريك بوياني في بيان "سنستجيب لطلب البلدين لتقييم الأهمية المادية للموارد الهيدروكربونية وإمكانياتها الإنتاجية في هذه المنطقة".

فرانس24/ أ ف ب

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