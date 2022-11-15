البحرية الأمريكية تعترض سفينة محملة بكميات ضخمة من المواد المتفجرة في طريقها إلى الحوثيين باليمن

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سفينة حربية أمريكية ترافق قارب صيد مجهول الجنسية إلى خفر السواحل اليمني في خليج عمان. تم نشر الصورة في 21 يناير/كانون الثاني2022.

أعلنت البحرية الأمريكية الثلاثاء في بيان أنها اعترضت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي سفينة صيد "في المياه الدولية" كانت تحمل على متنها "كمية ضخمة من المواد المتفجرة" قادمة من إيران كانت في طريق يستخدمه الحوثيون تاريخيا في اليمن لتهريب الأسلحة. وأوضحت البحرية الأمريكية أن السفينة كانت تحمل 70 طنا من كلورات الأمونيوم و100 طن من سماد اليوريا الذي قد يستخدم لصنع المتفجرات.

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أعلنت البحرية الأمريكية الثلاثاء اعتراض سفينة صيد كانت تحمل على متنها "كمية ضخمة من المواد المتفجرة" قادمة من إيران في طريق يستخدمه الحوثيون في اليمن لتهريب الأسلحة.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين في بيان إنه تم اعتراض القارب في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "أثناء عبوره في المياه الدولية". وبحسب البحرية فإنه تم "اعتراض السفينة وأفراد طاقمها من أربعة يمنيين أثناء عبورهم من إيران على طول طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن".

وعثرت القوات الأمريكية على أكثر من 70 طنا من فوق كلورات الأمونيوم و100 طن من سماد اليوريا الذي يمكن استخدامه لصنع المتفجرات.

ونقل البيان عن نائب الأدميرال براد كوبر قوله إنه "كانت هناك كمية ضخمة من المواد المتفجرة، تكفي لتزويد أكثر من عشرة صواريخ بالستية متوسطة المدى بالوقود حسب الحجم".

وقامت القوات الأمريكية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر بـ"إغراق السفينة بعد تحديد أنها كانت تشكل خطرا على الملاحة للشحن التجاري" وتم تسليم الطاقم لخفر السواحل اليمني.

ويدور نزاع في اليمن منذ العام 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة يساندها تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.

فرانس 24 / أ ف ب

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