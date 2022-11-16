تركيا: السجن 8658 عاما لداعية أدين بسلسلة جرائم بينها اعتداءات جنسية

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العلم التركي يرفرف أمام قصر العدل في تشاغليان، إسطنبول

أعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن محكمة في إسطنبول حكمت الأربعاء على الداعية عدنان أوكتار، الذي أدين بسلسلة من الجرائم بينها اعتداءات جنسية، بالسجن 8658 عاما. وصدر نفس الحكم بحق عشرة أشخاص من أتباعه. وسبق أن أدين أوكتار أوائل كانون الثاني/يناير 2021 بالسجن 1075 عاما، قبل أن تلغي محكمة استئناف الحكم الصادر في حقه.

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حكم القضاء التركي في إسطنبول الأربعاء بسجن الداعية عدنان أوكتار الذي أدين بسلسلة من الجرائم بينها اعتداءات جنسية، لأكثر من 8600 سنة.

وحصد أوكتار، المعروف باسم هارون يحيى، شهرة من خلال تقديمه برنامجا على قناة عبر الإنترنت، يظهر فيه محاطا بنساء يرتدين ملابس مثيرة كان يسميهن "القطط".

وحُكم على الرجل الستيني الذي اعتُقل في تموز/يوليو 2018، بالسجن 8658 عاما لإدانته بجرائم تشمل الاعتداء الجنسي وسرقة بيانات شخصية والاحتجاز، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وصدرت العقوبة نفسها في حق عشرة متهمين هم أعضاء في منظمته.

وسبق أن أدين أوكتار أوائل كانون الثاني/يناير 2021 بالسجن 1075 عاما، قبل أن تلغي محكمة استئناف الحكم الصادر في حقه.

فرانس24/ أ ف ب

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