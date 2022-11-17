مصر: عائلة علاء عبد الفتاح تؤكد أن وضعه الصحي "تدهور بشدة" خلال آخر أسبوعين

قالت شقيقة السجين السياسي البارز في مصر علاء عبد الفتاح الخميس إن وضعه الصحي "تدهور بشدة خلال الأسبوعين الأخيرين"، بعد أن أضرب عن الطعام والشراب كليا لعدة أيام مطلع الشهر الجاري. وتوجه أقاربه إلى سجنه خارج القاهرة على أمل رؤيته لأول مرة منذ أن لفت احتجاجه على ظروف سجنه انتباه قادة العالم خلال قمة المناخ 27 بشرم الشيخ.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت أسرة السجين السياسي البارز المصري البريطاني علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام والشراب كليا لعدة أيام مطلع الشهر الجاري، أن وضعه الصحي "تدهور بشدة خلال الأسبوعين الأخيرين".

في السياق، قالت شقيقته منى سيف في تغريدة على تويتر، بعد انتهاء زيارة والدة علاء له، إن "وضعه الصحي تدهور بشدة خلال الأسبوعين الأخيرين ولكن على الأقل تمكنوا من رؤيته". وأضافت أن الأسرة ستنشر مزيدا من المعلومات بهذا الشأن في وقت لاحق الخميس.

أخبار الزيارة مش كويسة، علاء تعب جدا الفترة اللي فاتت، بس على الأقل شافوه وهو كان محتاج يشوفهم جدا @alaa



العائلة هيشاركونا التفاصيل بعدين، اول ما يقدروا فاعذروهم بس #SaveAlaa #FreeAlaa — Mona Seif (@Monasosh) November 17, 2022

وتوجه أقارب علاء إلى مقر سجنه خارج القاهرة الخميس على أمل رؤيته لأول مرة منذ أن لفت احتجاجه على ظروف سجنه انتباه قادة العالم خلال قمة المناخ 27 التي تستضيفها مصر.

وقالت أسرته هذا الأسبوع إنه أنهى إضرابا عن الطعام كان قد بدأه في أبريل/نيسان ثم صعّده تزامنا مع بدء محادثات القمة شرم الشيخ.

وتوجه أفراد من عائلته، من بينهم أمه وخالته وأخته، إلى سجن وادي النطرون بشمال شرق القاهرة من أجل الزيارة الشهرية الاعتيادية الخميس، قبل إتمامه 41 عاما من عمره بيوم واحد. وقالت أمه ليلى سويف: "أنا متأكدة إن هيبقى في زيارة مافيش مشكلة، المهم هلاقي إيه جوا الزيارة، هلاقي علاء حالته إيه؟".

وأصبح هذا الناشط والمدون الذي اشتهر أثناء انتفاضة الربيع العربي التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011، رمزا لعشرات الآلاف من المصريين، من الليبراليين إلى الإسلاميين، الذين تم احتجازهم في حملات قمع تالية.

وأثار زعماء وبينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن قضيته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المحادثات.

Anti Human Rights stand in #Cop27 #Egypt raising @alaa's photos and mine 🤷🏽‍♀️

With slogans:

"There is more than one perspective for Human Rights"



"No to Human rights politicalization"!!!

"Don't enforce your Human Rights agenda on us" #Cop27 #Egypt pic.twitter.com/NAQPbotzUX — Mona Seif (@Monasosh) November 17, 2022

وبدأ عبد الفتاح إضرابا عن الطعام في الثاني من أبريل/نيسان احتجاجا على ظروف احتجازه والمعاملة التي يلقاها في السجن. وحصل في الآونة الأخيرة على الجنسية البريطانية في خطوة كانت أسرته تأمل أن تساعد على إطلاق سراحه ولفت الانتباه إلى معاناة المسجونين الآخرين.

وفي بيان رسمي نادر حول القضية، قالت النيابة العامة المصرية قبل أسبوع إن عبد الفتاح بحالة جيدة، وذلك بعد وقت قصير من قول أسرته إن سلطات السجن أبلغتها بإجراء تدخل طبي للحفاظ على صحته.

ويقول السيسي، الذي قاد الجيش للإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر عام 2013 بعد مظاهرات حاشدة ضد حكمه، إن الأمن والاستقرار لهما الأولوية ونفى وجود سجناء سياسيين في بلاده.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك