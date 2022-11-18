حريق بمبنى سكني شمال قطاع غزة يودي بحياة 21 شخصا على الأقل

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رجال إطفاء فلسطينيون يطفئون ألسنة اللهب في شقة دمرتها النيران في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، 17 تشرين الثاني، نوفمبر، 2022.

لقي 21 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب عدد آخر في حريق اندلع بمبنى في قطاع غزة حيث كان السكان يحضرون حفلا. وأعلنت الرئاسة الفلسطينية يوم الجمعة يوم حداد وطني فيما طالبت حركة فتح إسرائيل بفتح معبر إيريز لنقل الحالات الحرجة للعلاج خارج القطاع.

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قضى 21 فلسطينيا على الأقل، بينهم 7 أطفال، الخميس، جراء حريق اندلع في مبنى سكني بمخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة.

وقال مدير مستشفى "الإندونيسي" في جباليا صلاح أبو ليلى "وصلت إلى مستشفى الإندونيسي 21 جثة متفحمة على الأقل نتيجة حريق في بناية لعائلة أبو ريا في جباليا"، مشيرا إلى أن من بين الوفيات 7 أطفال.

وقال مسؤول في جهاز الدفاع المدني في غزة للصحافيين: "انتشلنا جثثا كثيرة ونقلنا مصابين إلى المستشفى" موضحا أن الدفاع المدني "بذل جهودا جبارة لإخماد الحريق لكن إمكاناتنا متواضعة جدا".

وأكد الناطق بإسم وزارة الداخلية إياد البزم في بيان أن طواقم الدفاع المدني "انتهت من إخماد الحريق الذي اندلع في بناية بمخيم جباليا" مبينا أن التحقيقات الأولية تشير إلى "وجود مادة البنزين مخزنة داخل المنزل ما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من الوفيات".

وذكر شهود عيان أن الحريق كان هائلا وشب في الطابق الثالث من المنزل المكون من 3 طوابق.

ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحريق بأنه "فاجعة وطنية" وأعلن الحداد ليوم واحد الجمعة.

وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان إن السلطة الفلسطينية طالبت إسرائيل بفتح معبر إيريز مع غزة لنقل الحالات الخطيرة من أجل العلاج خارج القطاع إذا تطلب الأمر.

وأعرب تور وينسلاند، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، على تويتر عن "تعازيه القلبية" لعائلات الضحايا.

وجباليا واحد من 8 مخيمات للاجئين في قطاع غزة يقطنه 2.3 مليون شخص ويعد أحد أكثر مناطق العالم كثافة سكانية.

ومع ندرة إمدادات الكهرباء في القطاع الفلسطيني، أصبحت حرائق المنازل شائعة، إذ يبحث السكان عن مصادر بديلة من أجل الطهو والإضاءة، بما في ذلك مصابيح الكيروسين.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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