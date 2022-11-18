مصرع 15 شخصا في انفجار خزان وقود شمال العراق

أدى انفجار خزان وقود بالسليمانية شمال العراق إلى مقتل 15 شخصا، 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

لاقى 15 شخصا مصرعهم في حادث انفجار خزان وقود تسبب في انهيار مبنى بمدينة السليمانية شمال العراق. ويمثل إهمال معايير السلامة في قطاع النقل أو البناء، أمرا شائعا في العراق وهو ما يؤدي إلى تكرار حوادث مأساوية في البلد الذي تعاني أغلب بناه التحتية من التداعي.

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بعد ختام عمليات الإنقاذ التي نفذت للعثور على الضحايا تحت الأنقاض، أعلنت السلطات المحلية بالسليمانية شمال العراق مقتل 15 شخصا في انفجار خزان وقود أدى إلى انهيار مبنى بالمدينة.

وتسبب الانفجار الذي وقع مساء الخميس في السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، إلى مقتل 15 شخصا وإصابة اكثر من عشرة، وفقا لمحافظ السليمانية هفال أبو بكر الذي أعلن يوم حداد إثر وقوع الحادث.

وأوضح أبو بكر أنه "لم يعد هناك جثث تحت أنقاض المنزل"، مشيرا إلى أن "غالبية الضحايا من النساء والأطفال".

وانهار المبنى المكون من ثلاثة طوابق تحت تأثير الانفجار جراء تسرب في خزان غاز سائل، المستخدم للتدفئة، وفقا للسلطات المحلية.

وتحدثت حصيلة سابقة عن مقتل 11 وجرح 13 جراء الانفجار ذاته.

وقال رئيس قسم الطوارئ في المدينة سامان نادر لفرانس برس "أجريت عمليات بحث صباح الجمعة على أمل العثور على أربعة أشخاص أحياء تحت أنقاض المبنى". وأكد في وقت لاحق "انتهاء عمليات البحث".

وشاهد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية صباح الجمعة فرق الإنقاذ تواصل البحث بين الانقاض عن الضحايا، فيما تعرضت مبنى مجاور لأضرار بتحطم الزجاج وغطى الدخان جزء من واجهة المبنى.

بنية تحتية متهالكة

من جهته، أعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، الحزب الكردي التاريخي الذي يسيطر على السليمانية، بأنه سيمول إعادة إعمار المنزل المدمر والمباني المجاورة، كما سيتبنى مصاريف العلاج الطبي لكل مصاب يحتاج العلاج خارج البلاد، على نفقته الخاصة، حسبما ذكر موقع الحزب.

ويمثل إهمال معايير السلامة في قطاع النقل أو البناء، أمرا شائعا في العراق وهو ما يؤدي إلى تكرار حوادث مأساوية في البلد الذي تعاني أغلب بناه التحتية من التداعي.

ففي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب أخرون في انفجار صهريج للغاز في بغداد.

وفي حادث آخر وقع في نيسان/أبريل 2021 لقي أكثر من 80 شخصا مصرعهم في حريق داخل مستشفى في بغداد، جراء انفجار اسطوانة أوكسجين بسبب تخزين سيء.

فرانس24/ أ ف ب

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