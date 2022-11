واشنطن: الأمير محمد بن سلمان لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية

قالت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة محكمة إن إدارة الرئيس جو بايدن خلصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقُتل خاشقجي الذي اشتهر بمواقفه المعارضة لحكومة بلاده عام 2018 على يد عملاء سعوديين في قنصلية بلاده في إسطنبول، في عملية تعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية بأن الأمير محمد هو من أمر بها وهو ما تنفيه الرياض.

وولي العهد السعودي هو الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات وقد عينه والده الملك سلمان قبل أواخر أيلول/سبتمبر رئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي، وقال مسؤول سعودي وقتها إن ذلك يتسق مع المسؤوليات التي يقوم بها ولي العهد بالفعل.

وأعلن محامو ولي العهد السعودي في تشرين أول/أكتوبر الماضي، امتلاكه الحصانة من الملاحقة القضائية بعد تعيينه في منصب رئيس الوزراء.

من جانبها قالت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي السابقة، على تويتر بعد دقائق من نشر الخبر "مات جمال مرة أخرى اليوم". وأضافت في وقت لاحق اعتقدنا أنه ربما يكون هناك نور للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مرة أخرى، جاء المال أولا، هذا عالم لا يعرفه جمال ولا أعرفه".

The United States state department has granted immunity to #MBS. It wasn't a decision everyone expected. We thought maybe there would be a light to justice from #USA But again, money came first. This is a world that Jamal doesn’t know about and me..! #justiceforjamal #injustice