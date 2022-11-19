العفو الدولية تنتقد إدارة الرئيس بايدن بعد إعلانها حصانة ولي العهد السعودي من الملاحقة القانونية

الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة في البيت الأبيض، واشنطن، الولايات المتحدة في 21 أبريل/نيسان 2022.

انتقدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في بيان السبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن حصانة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الملاحقة القانونية في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018. وقالت كالامار "يجب على الحكومة الأمريكية أن تشعر بالعار وهذا ليس أكثر من خيانة تثير الاشمئزاز وعميقة".

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جاء رد منظمة العفو الدولية سريعا على إعلان البيت الأبيض أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتمتع بحصانة تحول دون ملاحقته في الدعاوى القضائية المتعلقة بقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018، موجهة انتقادها إلى الحكومة الأمريكية بالقول إن عليها "أن تشعر بالعار".

كما انتقدت المنظمة الرياض لتعيينها الأمير محمد رئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي، ما أثار قلق ناشطين في مجال حقوق الإنسان من أن يحمي ذلك الأمير الشاب من تبعات أي قضايا أمام محاكم أجنبية، بما في ذلك قضية مدنية رفعتها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز في الولايات المتحدة.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في بيان "يجب على الحكومة الأمريكية أن تشعر بالعار وهذا ليس أكثر من خيانة تثير الاشمئزاز وعميقة". وأضافت "أولا تجاهل الرئيس (دونالد) ترامب الدليل على تورط ولي العهد في مقتل جمال خاشقجي، ثم تراجع الرئيس (جو) بايدن. كل ذلك يشير إلى اتفاقات مشبوهة تم إبرامها طوال الوقت".

واعتبرت كالامار أنه كان "من المثير للسخرية" أن تسعى الحكومة السعودية إلى تمديد الحصانة للأمير سلمان من خلال إعلانه رئيسا للوزراء. وقالت "إنه لأمر مخيب للآمال أن تكون الحكومة الأمريكية طبّقت هذه الخدعة القانونية"، مضيفة أنها "تبعث برسالة مؤسفة مفادها أن من هم في السلطة (...) أحرار في العمل فوق القانون مع الإفلات التام من العقاب".

كما انتقد ناشر صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية التي كان يكتب فيها خاشقجي مقالات، التوصية. وقال فريد راين ناشر الصحيفة ومديرها التنفيذي في بيان إن بايدن "يمنح رخصة قتل لأحد أفظع منتهكي حقوق الإنسان في العالم والمسؤول عن عملية قتل جمال خاشقجي بدم بارد".

فرانس24/ أ ف ب

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