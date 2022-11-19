كوب27: تمديد مؤتمر المناخ يوما آخرا لإحراز تقدم بملف تعويض "الخسائر والأضرار" للدول النامية

قمة المناخ 27

أعلنت مصر تمديد مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ يوما إضافيا، ليختتم محادثاته السبت، بدلا من الجمعة، في محاولة لإحراز تقدم في مسألة تمويل الدول الغنية للخسائر والأضرار اللاحقة بالدول الفقيرة. وتتحفظ الدول الغنية منذ سنوات على فكرة إنشاء آلية خاصة لتمويل الأضرار الناجمة عن التغير المناخي خشية من أن تواجه مسؤولية قانونية قد تفتح الباب أمام تعويضات لا تنتهي.

إعلان اقرأ المزيد

تتواصل المفاوضات المكثفة حتى وقت متأخر الجمعة، في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) الذي مدد إلى السبت في محاولة لإحراز اختراق في مسألة تمويل الدول الغنية للخسائر والأضرار اللاحقة بالدول الفقيرة.

واستقطب هذا الملف الأساسي الذي تكثر الاقتراحات بشأنه اهتماما كبيرا في المؤتمر المنعقد في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، فيما شهد العام 2022 سلسلة غير مسبوقة من الكوارث المناخية والفيضانات وموجات الحر وحرائق الغابات الضخمة.

لكن المفاوضات متعثرة أيضا حول ملفات أخرى مثل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسؤولة عن الاحترار والطاقة الأحفورية.

وقال رئيس المؤتمر وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال جلسة عامة أمام المندوبين الجمعة "وفي وقت متأخر الخميس عرضت مسودة قرار حول الخسائر والأضرار تضمنت خيارات عدة أحدها شبيه جدا بالعرض الأوروبي، لا أزال قلقا من عدد المسائل غير المبتوت بها ولا سيما المسائل المالية وتخفيف المخاطر (خفض انبعاثات غازات الدفيئة) والخسائر والأضرار" الناجمة عن التغير المناخي، معلنا إرجاء اختتام الأعمال الذي كان مقررا الجمعة، إلى السبت.

ودعا الأطراف إلى "تكثيف الجهود والعمل معا لحل هذه المسائل المتبقية بأسرع وقت ممكن".

انتقادات لرئاسة المؤتمر

وانتقد مندبون كثر إدارة رئاسة المؤتمر المصرية للمفاوضات لأنها تأخرت في عرض مسودات نصوص حول نقاط خلافية حددت منذ فترة طويلة.

وتكتلت الدول النامية للمطالبة بآلية مالية مكرسة لتعويض "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها جراء تداعيات التغير المناخي.

وفي وقت متأخر الخميس عرض "الميسيرون" الرسميون مسودة قرار حول هذه المسألة اقترحت 3 خيارات أحدها يشير إلى إنشاء صندوق تحدد آليات عمله في وقت لاحق.

وقالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمن باسم مجموعة 77 + الصين التي ترأسها بلادها إن هذا الخيار مقبول "مع بعض التعديلات القليلة التي اقترحناها".

ومساء الجمعة سرى اقتراح جديد غير رسمي بعد مشاورات قادتها المملكة المتحدة، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات. ويتضمن الاقتراح طرق تمويل "جديدة ومحسنة" من بينها "صندوق" محتمل يموله شركاء من القطاعين العام والخاص.

إلا أن محمد أدوو من منظمة "باور شيفت أفريكا" اعتبر أن هذه الصيغة "مخففة".

وتتحفظ الدول الغنية منذ سنوات على فكرة إنشاء آلية خاصة لتمويل الأضرار الناجمة عن التغير المناخي خشية من أن تواجه مسؤولية قانونية قد تفتح الباب أمام تعويضات لا تنتهي.

موقف الولايات المتحدة

وتبقى معرفة موقف الولايات المتحدة أكبر قوة اقتصادية وثاني ملوث في العالم، وهي التي كانت تعارض حتى الآن إنشاء صندوق منفصل.

ورفض ناطق باسم الخارجية الأمريكية التعليق، مشددا على أن المفاوضات متواصلة.

وفي خضم المرحلة النهائية من المفاوضات، شخصت إصابة المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري بكوفيد-19 إلا أنه يواصل عبر الهاتف المباحثات "لضمان مخرج إيجابي لكوب27"، على ما قالت ناطقة باسمه.

كذلك، لم تصدر الصين أكبر ملوث في العالم وثاني قوة اقتصادية فيه، موقفا بهذا الشأن.

وأفادت مصادر في شرم الشيخ بأن البلدين يجريان مباحثات.

وقالت ريتشيل كليتوس كبيرة خبراء الاقتصاد في منظمة "يونيون أوف كونسيرند ساينتيستس" الأمريكية غير الحكومية "دقت ساعة الحقيقة. يمكن للولايات المتحدة والصين حلحلة هذا الملف في الساعات الأربع والعشرين المقبلة".

وتجرى المفاوضات المالية في جو من التشكيك الكبير، إذ لم تفِ الدول الغنية بالتزام قطعته العام 2009 بزيادة التمويلات للدول النامية للتكيف مع التغير المناخي وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى مئة مليار دولار اعتبارا من 2020.

ونشرت الرئاسة المصرية لكوب27 صباح الجمعة مسودة وثيقة نهائية.

وتعيد هذه المسودة الجديدة تأكيد العزم على "مواصلة الجهود لحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية" في إشارة واضحة إلى أهداف اتفاق باريس.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك