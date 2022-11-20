أنقرة تشن عملية "المخلب - السيف" العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في العراق وسوريا

تفجير إسطنبول

قوات تركية قرب بلدة سيلينبار الحدودية، مقاطعة سانليورفا، تركيا ، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

أصدرت وزارة الدفاع التركية الأحد بيانا تعلن فيه عن شن قواتها عملية عسكرية جوية أطلقت عليها اسم "المخلب-السيف" في شمال العراق وسوريا ضد المقاتلين الأكراد هناك، وذلك بعد مرور أسبوع على هجوم إسطنبول الذي وقع الأحد الماضي وأسفر عن ستة قتلى وأكثر من 80 جريحا. وكانت أنقرة قد وجهت اتهامات لحزب العمال الكردستاني بالضلوع في هذا الاعتداء لكن الأخير نفى أي دور له فيه.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت السلطات التركية الأحد على لسان وزير الدفاع خلوصي أكار في بيان عن شنّ قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية في شمال العراق وسوريا ضد المقاتلين الأكراد في العراق وسوريا، وذلك بعد أسبوع على تفجير أوقع قتلى في إسطنبول.

وقال أكار قبل انطلاق الطائرات من قواعدها لضرب أهداف "نباشر عملية المخلب-السيف اعتبارا من الآن". وأكد بيان لوزارة الدفاع أنّ أكار أشرف على الهجوم من غرفة العمليات التابعة للقوات الجوية مع كبار القادة العسكريين. وقال أكار "تم تدمير أوكار وملاجئ ومغارات وأنفاق ومستودعات عائدة للإرهابيين".

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق إن الغارات استهدفت قواعد لحزب العمال الكردستاني المحظور، ووحدات حماية الشعب الكردية والتي تعتبرها أنقرة امتدادا للحزب.

وتأتي الهجمات بعد أيام على اتهام أنقرة لحزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء تفجير في وسط إسطنبول أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 81 آخرين.

ونفى كلّ من حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً في تركيا منذ عقود وتعدّه أنقرة "منظمة إرهابية"، ووحدات حماية الشعب الكردية أي علاقة لهما بالتفجير.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك