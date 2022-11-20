بعد فتور في العلاقات دام سنوات... أردوغان يصافح السيسي لأول مرة خلال افتتاح مونديال قطر

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صورة نشرتها الرئاسة التركية تظهر مصافحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الأحد للمرة الأولى على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

أكد مسؤول في الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان صافح نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الأحد خلال لقائهما على هامش حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 في قطر. وتعد هذه المصافحة هي الأولى بين الرئيسين عقب سنوات شهدت فيها العلاقات بين القاهرة وأنقرة فتورا منذ وصول السيسي إلى الحكم سنة 2013، بعد إطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي.

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أظهرت صورة نشرتها الرئاسة التركية مصافحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الأحد للمرة الأولى على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وفيما أكد مسؤول في الرئاسة التركية مساء الأحد هذا "التواصل الثنائي الأول" بين الرئيسين أثناء حفل افتتاح البطولة، امتنعت الرئاسة المصرية عن التعليق.

وأظهرت الصورة التي نشرت على الموقع الرسمي للرئاسة التركية، الرئيسين اللذين ساد الفتور علاقتهما منذ تولي السيسي الرئاسة في مصر، يتصافحان مبتسمين.

والصورة من بين صور أخرى تظهر تبادل الابتسامات بين أردوغان ورؤساء الدول والحكومات الذين جاؤوا إلى قطر لحضور افتتاح المونديال.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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