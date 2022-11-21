طهران تشن ضربات جديدة على مقار أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية في كردستان العراق

دخان يتصاعد من مقر حزب الحرية الكردستاني في كردستان العراق، بعد هجوم الحرس الثوري الإيراني على أطراف مدينة كركوك، العراق، 28 أيلول/ سبتمبر 2022.

بعد أقل من أسبوع على ضربات مماثلة، شنت إيران منتصف ليل الأحد ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في كردستان العراق المجاور، حسب ما أعلنت هذه المجموعات ومسؤولون محليون الذين قالوا إن الحرس الثوري استهدف مجددا "أحزابا كردية إيرانية"، دون إعطاء معلومات حول من قتلوا أو أصيبوا جراء هذه الضربات.فيما قالت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط (سينتكوم) في بيان إن الضربات نُفذت بـ"صواريخ وطائرات مسيرة".

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قالت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق إن الحرس الثوري الإيراني استهدف مجددا "أحزابا كردية إيرانية"، من دون أن تُعطي أي حصيلة لهذه الضربات التي شُنت عند حوالى منتصف ليل الأحد -الإثنين.

من جانبه أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وتنظيم "كومله" القومي الكردي الإيراني أن الضربات استهدفت منشآتهما في هذه المنطقة بشمال العراق.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بـ"تعرض مقار ثلاثة أحزاب إيرانية معارضة داخل إقليم كردستان لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية".

وفي 14 من تشرين الثاني/نوفمبر، خلف قصف صاروخي وضربات شنتها إيران بطائرات بدون طيار ضد جماعات المعارضة الكردية الإيرانية قتيلا وثمانية جرحى في كردستان العراق. ووقعت ضربات مماثلة في 28 أيلول/سبتمبر.

وأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني على تويتر الإثنين أنه استُهدف في موقعين قرب أربيل عاصمة إقليم كردستان بـ"قصف صاروخي وطائرات انتحارية بلا طيار".

وقال أقدم حزب كردي في إيران تأسس في العام 1945 إن "هذه الهجمات العشوائية تأتي في وقت يعجز فيه النظام الإيراني الإرهابي عن وقف التظاهرات الجارية في كردستان".

وتتهم الحكومة الإيرانية هذه الجماعات المعارضة بإثارة الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر إثر وفاة مهسا أميني.

ودانت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط (سينتكوم) في بيان "الضربات الإيرانية عبر الحدود" التي نُفذت بـ"صواريخ وطائرات مسيرة" قرب أربيل.

واعتبرت أن "هجمات عشوائية وغير قانونية كهذه تُعرض المدنيين للخطر وتنتهك السيادة العراق.

وسبق للحرس الثوري الإيراني أن أعلن أنه سيُواصل شن هجمات ضد الفصائل المعارضة الموجودة في إقليم كردستان.

وقال المحلل السياسي العراقي الكندي حمزة حداد على تويتر إنه "أيا تكن نية طهران لاستهداف كردستان العراق، فإنه لمن الفشل لكل من بغداد وأربيل أن تسمحا بأن تكون أرضهما عرضة لهجمات أجنبية".

وكانت أنقرة أعلنت صباح الأحد أنها شنت عملية عسكرية جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصا، بعد أسبوع على اعتداء دام في اسطنبول اتهمت كلا من حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية في سوريا بالوقوف خلفه.

فرانس24/أ ف ب

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