العاهل البحريني يعين ولي العهد رئيسا للوزراء ويقر تشكيلته الوزارية

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صورة نشرها القصر الملكي السعودي تظهر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي في قصر الصخير الملكي في العاصمة المنامة ، في 9 أيلول، ديسمبر 2021.

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمرا بتعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد رئيسا لمجلس الوزراء وأقر أعضاء الوزارة الجديدة. ويأتي هذا القرار بعد أيام من انتخابات عامة جرت في المملكة، مُنعت المعارضة من المشاركة فيها.

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ذكرت وكالة أنباء البحرين أن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أقر التشكيل الوزاري الجديد الإثنين وذلك بعدما أبقى على ولي العهد الأمير سلمان بن حمد في منصبه رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وكان عاهل البحرين قد قبل في وقت سابق اليوم استقالة الحكومة وذلك بعد أيام من الانتخابات العامة.

وأبقى التشكيل الوزاري الجديد على وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، ووزير النفط محمد بن مبارك بن دينة، ووزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في مناصبهم.

انتخابات مجلس النواب

وأُجريت الانتخابات البرلمانية والبلدية بالبحرين في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وتنافس أكثر من 330 مرشحا للفوز بـ 40 مقعدا في المجلس الذي يقدم المشورة للعاهل البحريني بن عيسى منذ وفاة والده في آذار/مارس 1999.

ومُنعت مجموعتا المعارضة الرئيسيتان وهما "الوفاق" الشيعية ووعد العلمانية من تقديم مرشحين على غرار انتخابات العام 2018، على خلفية حل الجمعية الأولى في 2016 والأخرى في 2017، مما دفعهما إلى دعوة الناخبين لمقاطعة الانتخابات.

وهذه ثالث انتخابات منذ أحداث العام 2011 حين شهدت البحرين تظاهرات للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية أخرى.

واعتبرت منظمة العفو الدولية الخميس أن الانتخابات تجري في "بيئة من القمع السياسي".

فرانس24/رويترز/أ ف ب

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