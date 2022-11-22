قصف جديد منسوب إلى إيران ضد مواقع تابعة للمعارضة الكردية الإيرانية بشمال العراق

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مقاتل كردي مرتبط بالحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني في كويسنجق في العراق بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2022

استهدف قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة، نُسب إلى إيران مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية في العراق، وفق ما أفاد مسؤلان أمنيان عراقيان. وهذه الضربة هي ثالث هجوم من هذا النوع في المنطقة، في أقل من أسبوعين. من جهته قال المتحدث باسم حزب الحرية الإيراني الكردستاني، خليل نادري "اتخذنا احتياطاتنا وأفرغنا المباني ولم تقع إصابات".

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شهدت مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية قصفا جديدا بالصواريخ والطائرات المسيرة نُسب إلى إيران بعد يومين من هجوم مماثل، حسب ما أفاد مسؤولان أمنيان عراقيان. وتعتبر هذه الضربة، الثالثة في أقل من أسبوعين ضد هذه الفصائل.

وأفاد مسؤول عسكري كردي عراقي ومسؤول محلي في الشرطة إن ضربات بطائرات مسيرة استهدفت حزب الحرية الإيراني الكردستاني في محيط ألتون كوبري بالقرب من كردستان العراق.

من جهته، قال المتحدث باسم هذا الفصيل خليل نادري "اتخذنا احتياطاتنا وأفرغنا المباني ولم تقع إصابات".

ونشر المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان لاوك غفوري تغريدة قال فيها إن "جمهورية إيران الإسلامية استهدفت اليوم فصائل معارضة إيرانية في منطقتين من كردستان بالصواريخ"، في إشارة لمدينة بيردي (اسم مدينة التون كوبري باللغة الكردية)، ومنطقة دجلة شرقي أربيل، عاصمة إقليم كردستان.

أقامت الفصائل الكردية الإيرانية التي تتهمها الجمهورية الإسلامية بشن هجمات على أرضيها مقار لها في العراق منذ الثمانينيات.

ويقول خبراء إن هذه المجموعات التي قادت تمرّدا مسلحا لفترة طويلة، أوقفت تقريبا أنشطتها العسكرية.

أما الحكومة الإيرانية فتتهم الفصائل الكردية المعارضة بإثارة الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر إثر وفاة مهسا أميني بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.

ويذكر أنه ليل الأحد الإثنين شنت إيران ضربات استهدفت فصائل معارضة كردية إيرانية متمركزة في كردستان العراق أدت لمقتل أحد عناصرها.

فرانس24/ أ ف ب

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