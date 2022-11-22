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ما دلالات تصريحات بلينكن بأن العلاقات الأمريكية مع السعودية ما زالت "قيد المراجعة"؟

05:15 أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن العلاقات مع السعودية ما زالت قيد المراجعة وأضاف أنه لا نية لدعوة بن سلمان لزيارة أمريكا. © صورة من شاشة فرانس24

أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن علاقة بلاده مع السعودية ما زالت "قيد المراجعة". يأتي ذلك رغم إقرار إدارة الرئيس جو بادين بوجود حصانة قضائية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي يتمتع بها منذ توليه رئاسة الحكومة بالمملكة ما يحميه من الملاحقة بالولايات المتحدة في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي. وأكد بلينكن أيضا عدم نية واشنطن دعوة بن سلمان لزيارتها. فيما أكد المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية نبيل خوري وجود تردد من قبل إدارة بايدن بشأن مستقبل العلاقات مع الرياض.