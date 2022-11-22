مصر سترسل نحو خمسة آلاف عامل لمساعدة اليونان في تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاعها الزراعي

© أ ف ب

بناء على اتفاق تم التوصل إليه الثلاثاء بين البلدين، سترسل مصر إلى اليونان نحو خمسة آلاف عامل موسمي. وسيحصل عمال الزراعة المصريين على الحق في دخول الأراضي اليونانية والإقامة فيها لما يصل إلى تسعة أشهر قبل العودة إلى وطنهم. وسيكون هذا البرنامج تجريبيا لاتفاقيات مستقبلية توقعها اليونان والاتحاد الأوروبي مع دول خارجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

إعلان اقرأ المزيد

في إطار برنامج تجريبي اتفق عليه الطرفان الثلاثاء، تعتزم مصر إرسال 5 آلاف عامل موسمي للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الزراعي في اليونان.

وتضمن بيان لوزارة الخارجية اليونانية أن الاتفاق قد يكون معيارا "استرشاديا" لاتفاقيات مستقبلية توقعها اليونان والاتحاد الأوروبي مع دول خارجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأفاد نائب وزير الخارجية ميلتياديس فارفيتسيوتيس عقب توقيع الاتفاق مع نظيره المصري إيهاب نصر "نأمل في وصول أوائل العمال المصريين في الحقول اليونانية مطلع العام المقبل للمساعدة في الحصاد المقبل".

وسيكون لعمال الزراعة المصريين الحق في دخول اليونان والإقامة فيها لما يصل إلى تسعة أشهر قبل العودة إلى وطنهم.

ويذكر أن اليونان ومصر وقعتا معاهدة في 2020 لتحديد منطقة اقتصادية خالصة خاصة بهما في شرق المتوسط وهي منطقة بها احتياطيات واعدة من النفط والغاز.

كما تسعى الدولتان لإنشاء كابل تحت البحر لنقل الكهرباء المنتجة باستخدام مصادر متجددة من شمال أفريقيا إلى أوروبا في أول مشروع بنية تحتية من نوعه بالبحر المتوسط.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك