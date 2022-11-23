مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في "هجومين" بالقدس والشرطة الإسرائيلية تشتبه بهجوم فلسطيني

قوات الأمن الإسرائيلية في موقع انفجار قرب محطة حافلات في القدس، 23 نوفمبر/تشرين الثاني، 2022.

أفادت السلطات الإسرائيلية بوقوع "هجومين" أحدهما بالقرب من محطة حافلات عند مدخل القدس وأدى لمقتل شخص وإصابة 12 شخصًا، بينما وقع الانفجار الثاني في محطة حافلات أيضا في المدينة بعد نصف ساعة من الانفجار الأول وأسفر عن تدمير حافلة وإصابة ثلاثة أشخاص. وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا تشتبه فيه بهجوم فلسطيني. ولم تذكر الشرطة سبب الانفجارين. فيما باركت حركة حماس، المسيطرة على قطاع غزة، الهجومين.

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية وخدمات الإسعاف مقتل رجل واحد على الأقل في أحد الهجومين اللذين استهدفا محطتين للحافلات في القدس الأربعاء.

ووقع انفجار في محطة للحافلات في المخرج الغربي للقدس تسبب بمقتل رجل وإصابة 11 بجروح. وبعدها، وقع انفجار ثان في محطة أخرى على مقربة تسبب بإصابة 3 أشخاص وألحق أضرارا بحافلة، بحسب ما أعلن مستشفى محلي.

وأوضحت الشرطة أن الانفجارين وقعا بفارق نصف ساعة، وأشارت إلى أن خبراء الألغام في الموقع يقومون "بجمع الأدلة وتفتيش المنطقة بحثا عن مشتبهين". وقال مصور لوكالة الأنباء الفرنسية في الموقع إن الانفجار أحدث فجوة في سياج معدني خلف محطة الحافلات.

وأعلن مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس وفاة رجل أصيب بجروح خطيرة في الانفجار الأول بينما تقوم فرق الإسعاف بتقديم العلاج لشخص آخر في حالة حرجة، بالإضافة إلى إصابتين خطيرتين وإصابتين طفيفتين.

من جهته أفاد مركز "هداسا" الطبي أنه يعالج ستة أشخاص من الانفجار نفسه، بينهم إصابة معتدلة وخمس إصابات طفيفة. ويعالج المستشفى أيضا ثلاثة أصيبوا بجروح طفيفة في الهجوم الثاني.

وأكد وزير الأمن الداخلي عومر بار-ليف أنه تحدث مع قائد الشرطة و"اطلع على الهجومين الذين وقعا في القدس".

ورحبت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالتفجيرين، وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان "نبارك لشعبنا الفلسطيني وأهلنا في مدينة القدس المحتلة العملية البطولية النوعية في موقف الباصات".

فرانس24/أ ف ب

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