مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات بالضفة

قوات إسرائيلية خلال اشتباكات شرق بيت لحم، الضفة الغربية المحتلة في 30 سبتمبر/أيلول 2022.

قتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ "عملية في مدينة نابلس لتأمين وصول المدنيين الإسرائيليين إلى قبر يوسف ورد باستخدام الذخيرة الحية بعد تعرضه لإطلاق نار".

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى وإصابة 4 فلسطينيين آخرين برصاص جنود إسرائيليين خلال اشتباكات دارت ليل الثلاثاء-الأربعاء بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن "أحمد أمجد شحادة (16 عاماً) استشهد إثر إصابته برصاصة في القلب أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية في نابلس".

وأضافت أن 4 فلسطينيين آخرين أصيبوا بدورهم برصاص القوات الإسرائيلية.

وأفاد شهود عيان أن اشتباكات اندلعت ليل الثلاثاء-الأربعاء في المدينة بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي قرب مزار ديني في نابلس اعتاد مستوطنون على زيارته بحراسة أمنية إسرائيلية رغم أن المدينة تقع تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية.

وفي بيان على قناتها في تطبيق تلغرام، أعلنت مجموعة فلسطينية مسلحة تطلق على نفسها اسم "عرين الأسود" وينشط عناصرها عادة في أزقة المدينة مسؤوليتها عن "هجمات نفذتها ضد القوات الإسرائيلية".

وأكدت "عرين الأسود" في بيانها وقوع اشتباكات مسلحة بين عناصرها و"قوات الاحتلال في نابلس".

بدورها، أشادت حركة حماس بـ"الشباب الثوري" الذين "يواجهون" القوات الإسرائيلية في نابلس، فيما أعلن الجناح العسكري لحركة فتح أن بعضا من مقاتليه يشاركون في الاشتباكات ضد القوات الإسرائيلية.

وفي اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية، قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ "عملية في مدينة نابلس لتأمين وصول المدنيين الإسرائيليين إلى قبر يوسف"، وهو مزار ديني يؤمه اليهود لاعتقادهم بأنه يضم رفات يوسف في حين يقول الفلسطينيون إنه قبر لشخصية دينية مسلمة محلية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن "مسلحين مشتبه بهم في المنطقة يطلقون الذخيرة الحية على قواتنا التي ترد بالذخيرة الحية".

ولم ينشر الجيش الإسرائيلي أي حصيلة لهذا العنف الجديد في الضفة الغربية التي يحتلها منذ 1967.

ومنذ آذار/مارس الفائت شن الجيش الإسرائيلي أكثر من ألفي مداهمة وعملية أمنية في الضفة الغربية، لا سيما في منطقتي جنين ونابلس (شمال) اللتين تعتبران معقلا لجماعات مسلحة.

وأسفرت هذه المداهمات والاشتباكات التي تخللت بعضها عن مقتل أكثر من 125 فلسطينيا، وهي أكبر حصيلة خلال 7 سنوات، بحسب الأمم المتحدة.

فرانس24/أ ف ب

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