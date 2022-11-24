السعودية: تعليق الدراسة وإغلاق الطرق إلى مكة بسبب عاصفة وأمطار غزيرة

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تسببت أمطار غزيرة هطلت على مدينة جدة السعودية الخميس في إغلاق المدارس وتأخير رحلات جوية وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة المكرمة، وفق وسائل إعلام محلية. وقد أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس، تأثر حركة المرور في جدة بفعل تساقط الأمطار الغزيرة.

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قالت وسائل إعلام سعودية، إن أمطارا غزيرة هطلت على مدينة جدة السعودية الخميس، ما أدى إلى تعليق المدارس وتأخير رحلات جوية وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة المكرمة.

من جهتها أعلنت السلطات في إمارة مكة المكرمة عن "إغلاق طريق (مكة - جدة) السريع، وبشكل احترازي نظرًا لهطول الأمطار". فيما أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس تأثر حركة المرور في جدة بفعل تساقط الأمطار الغزيرة.

وتضمنت تغريدة لحساب مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة عبر تويتر، أنه " نظرًا لظروف الأحوال الجوية، فقد تم تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية"، داعيا المسافرين للتواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية فجر الخميس "حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص".

وبدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسي في السعودية. وكانت المدارس أغلقت أبوابها الأربعاء بعد قرار ملكي بيوم إجازة للقطاعين الخاص والعام وللطلاب، بمناسبة فوز منتخب المملكة لكرة القدم على نظيره الارجنتيني في مونديال قطر. وكانت فيضانات كبيرة أودت بحياة 123 شخصا في جدة في 2009، ونحو عشرة أشخاص بعدها بعامين.

فرانس24/ أ ف ب

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