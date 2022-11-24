المفوض السامي لحقوق الإنسان يطالب إيران بوقف الاستخدام "غير الضروري" للقوة ضد المتظاهرين

الاحتجاجات في إيران

احتراق دراجة نارية للشرطة خلال احتجاج على وفاة مهسا أميني. طهران، إيران في 19 سبتمبر/أيلول 2022.

طلب المفوض السامي لحقوق الإنسان الخميس في الأمم المتحدة فولكر تورك من إيران وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين والمحتجين بشكل "غير ضروري". وذكر فورك في الاجتماع العاجل لمجلس حقوق الإنسان الأممي أن عدد المعتقلين جراء هذه الاحتجاجات بلغ حتى الآن 14 ألف شخص بينهم أطفال.

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خلال اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان الخميس، طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إيران بوقف الاستخدام "غير الضروري" للقوة ضد المتظاهرين.

وقال "ممّا تمكنّا من جمعه، تمّ حتى الآن اعتقال حوالى 14 ألف شخص، بينهم أطفال، في سياق الاحتجاجات. هذا رقم صادم"، مضيفا "يجب وضع حدّ للاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة. الأساليب القديمة وعقلية الحصانة لدى من يمارسون السلطة ببساطة لا تنجح. في الواقع، هي فقط تجعل الوضع أسوأ".

فرانس24/ أ ف ب

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