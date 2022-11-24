سلطان ماليزيا يعين زعيم المعارضة أنور إبراهيم رئيسا للوزراء

أ ف ب

أصدر السلطان الماليزي عبد الله أحمد شاه قرارا الخميس بتعيين زعيم المعارضة أنور إبراهيم رئيسا للوزراء في البلاد. وجاء اختيار إبراهيم للمنصب رغم إن تحالفه الانتخابي لم يفز بمقاعد كافية لتشكيل حكومة في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي. وهذه المرة الأولى التي يتقلد فيها إبراهيم هذا المنصب في مشواره السياسي الذي دام ثلاثة عقود وشهد تقلبات درامية عديدة منها قضاؤه عقدا كاملا في السجن بتهمة اللواط.

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أعلن قصر السلطان عبد الله أحمد شاه في ماليزيا أنه جرى الخميس تعيين زعيم المعارضة أنور إبراهيم رئيسا للوزراء، وأنه سيؤدي اليمين في الخامسة مساء (0900 بتوقيت غرينتش).

وأسفرت الانتخابات العامة التي جرت يوم السبت عن برلمان معلق غير مسبوق، إذ لم يفز أي من التحالفين الرئيسيين، الذي يقود أحدهما أنور بينما يقود الآخر رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، بعدد كاف من المقاعد تؤهله لتشكيل حكومة. إذ فاز تحالف "باكاتان هارابان" (تحالف الأمل) المعارض بزعامة أنور ابراهيم بـ82 مقعدا في مجلس النواب من أصل 222، مقابل 73 للتحالف الوطني "بيريكاتان ناسيونال" بزعامة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين.

ويأتي تعيين أنور تتويجا لرحلة طويلة في عالم السياسة استمرت ثلاثة عقود، تقلب فيها من وريث واضح للزعيم المخضرم مهاتير محمد إلى سجين بعد إدانته باللواط ثم زعيم للمعارضة لفترة طويلة.

وحُرم الرجل البالغ من العمر 75 عاما مرارا من الوصول لرئاسة الوزراء رغم اقترابه من المنصب على مدار السنين، وسبق أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء في التسعينيات وكان رئيس الوزراء المرتقب في عام 2018.

وبين هذا وذاك أمضى ما يقرب من عقد في السجن متهما باللواط والفساد، وهي اتهامات ظل يؤكد أن دوافعها سياسية وتهدف إلى إنهاء مسيرته السياسية.

واستدعى ملك ماليزيا السلطان عبد الله أحمد شاه الخصمين إلى القصر في محاولة لحل الأزمة. وقال محي الدين لاحقا إن الملك طلب منهما تشكيل "حكومة وحدة".

ويتمتع الملك بسلطة استنسابية لتعيين رئيس الوزراء الذي يعتقد أنه يحظى بدعم غالبية من النواب.

فرانس24/رويترز/أ ف ب

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