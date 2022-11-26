إيران: خامنئي.."الاستكبار العالمي" هو العدو الرئيسي ولا جدوى من التفاوض معه

الاحتجاجات في إيران

© أ ف ب/أرشيف

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي يوجه كلمة متلفزة بشأن مكافحة كوفيد-19 في إيران، في 11 آب/أغسطس 2021.

التفاوض مع الولايات المتحدة لن يضع حدا للاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ شهرين، هذا ما صرح به المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي السبت معللا ذلك بأن واشنطن ستطالب دائماً بالمزيد.

إعلان اقرأ المزيد

في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي السبت أوضح المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن "المشكلة ليست أربعة مثيري شغب في الشارع، حتى لو عوقب كل مثير شغب وكل إرهابي... ساحة المعركة أوسع من ذلك بكثير. العدو الرئيسي هو الاستكبار العالمي"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.

ويأتي ذلك عقب استقبال خامنئي لوفد من "قوات التعبئة" في طهران بمناسبة أسبوع الباسيج، وهي مجموعة تضمّ متطوّعين وتابعة للحرس الثوري.

وأضاف المرشد الأعلى الإيراني، "يقول لنا البعض في الصحف والفضاء الإلكتروني إنه يكفي حلّ مشكلتكم مع أمريكا وسماع صوت الشعب، لإنهاء الاضطرابات التي بدأت قبل عدّة أسابيع". متسائلا "كيف نحل المشكلة مع أمريكا؟ هل ستُحل المشكلة بالجلوس والتفاوض والحصول على التزام من أمريكا؟".

ليجيب: "لا. التفاوض لن يحل مشكلتنا مع أمريكا، لأنها تمعن في السعي وراء انتزاع التنازلات من إيران".

وبالنسبة لخامنئي، الولايات المتحدة تطالب بتخلّي إيران عن برنامجها النووي وتغيّر دستورها وتحصر نفوذها داخل حدودها وتغلق صناعاتها الدفاعية. وشدّد على أنّه "لا يمكن لأيّ إيراني قبول مثل هذه الشروط".

كما هاجم أيضا من يقول إنّه يجب "سماع صوت الشعب". وقال: "دوّي صوت الشعب الضخم في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر (خلال المظاهرات الموالية للحكومة) أو أثناء تشييع (الجنرال قاسم) سليماني (اغتيل في كانون الثاني/يناير 2020). كان هذا الحشد الضخم صوت الشعب الإيراني".

وتندّد السلطات الإيرانية بالاحتجاجات التي اندلعت في 16 أيلول/سبتمبر إثر وفاة مهسا أميني، التي أوقفتها شرطة الأخلاق بسبب انتهاك قواعد اللباس الصارمة في البلاد، كما تعتبر أنّ هذه الاحتجاجات "أعمال شغب" حرّض عليها الغرب، والولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك