الرئيس الفرنسي يشيد بجهود قطر "المميزة" و"المستمرة" من أجل "إنجاح" المونديال

مونديال قطر 2022

توماس سامسون ا ف ب/AFP

أمير قطر الشيخ حمد بن تميم آل ثاني مستقبلا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الدوحة في 3 كانون الاول/ديسمبر 2021

أثنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت بالجهود التي بذلتها دولة قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم "لإنجاح الحدث"، مؤكدا أنها "تستمر في ذلك". وأضاف أن الدولة الخليجية يمكنها الاعتماد على "دعم" فرنسا.

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في تغريدة بين شوطي مباراة منتخبي فرنسا والدنمارك السبت كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تويتر، "تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في المنطقة العربية. وتشهد على تغيرات ملموسة. وقد بذلت دولة قطر جهودا مميزة لإنجاح الحدث وتستمر في ذلك. ويمكنها الاعتماد على دعمنا".

وكانت قطر تعرضت لانتقادات شديدة بسبب الوفيات والحوادث وعدم دفع أجور عمال أجانب. وقد أقرت الدولة الخليجية إصلاحات كبيرة لتحسين سلامة العمال ومحاسبة الشركات التي لا تلتزم المعايير المفروضة.

تُقام بطولة كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وتشهد على تغيّراتٍ ملموسة. وقد بذلت دولة قطر جهوداً مميّزة لإنجاح الحدث وتستمرّ في ذلك، ويمكنها الاعتماد على دعمنا. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 26, 2022 ماكرون يشيد بجهود قطر لإنجاح المونديال

هذا وقد دفعت السلطات مئات الملايين من اليورو للتعويض عن الرواتب المتأخرة، لكن منظمات حقوق الإنسان اعتبرت أن هذه الإصلاحات متأخرة وغير كافية.

ويذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح في 17 تشرين الثاني/نوفمبر عشية انطلاق المسابقة، بأنه يجب عدم "تسييس الرياضة".

فرانس24/أ ف ب

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