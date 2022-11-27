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مقتل جنديين تركيين خلال العملية العسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا

02:18 وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يزور مركز عمليات القوات البرية في أنقرة، تركيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. © رويترز.

قال مراسل فرانس24 في تركيا إن سقوط المزيد من القتلى في صفوف الجيش التركي والمدنيين وأيضا قوات الأمن في المنطقة الحدودية، قد يدفع بأنقرة في اتجاه شن عملية عسكرية برية ضد المسلحين الأكراد بشمال سوريا، لمواجهة ما تصفه بـ"التهديد الكبير" الذي تواجهه. وأضاف أن "التحرك البري والتوغل المحتمل للجيش التركي سيكون موجها ضد مناطق منبج، تل رفعت، وكوباني". كما أكد أن الليلة الماضية شهدت غارات جوية هي الأعنف وجاءت ردا على مقتل اثنين من الجنود الأتراك في هجوم للمسلحين الأكراد بحسب بيان وزارة الدفاع التركية، التي قالت إنها تمكنت من تحييد 22 مسلحا في العراق وسوريا.