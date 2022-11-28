أردوغان يعلن عن اجتماع تركي مصري على مستوى الوزراء ويرجح تحسين العلاقات مع دمشق

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي في قصر "هوبر" باسطنبول. تركيا في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

في خطوة تهدف لإعادة بناء العلاقات بين البلدين، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تحضير لاجتماع بين مسؤولين أتراك ومصريين، بعد فتور دام سنوات بدأ إثر إطاحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2013 عندما كان قائدا للجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي. وأشار أردوغان أيضا إلى إمكانية تحسين العلاقات بين أنقرة ودمشق.

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات أُذيعت الأحد إن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين وإن المحادثات ستتطور انطلاقا من ذلك.

وبعد سنوات من التوتر بين البلدين، صافح أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطر الأسبوع الماضي فيما وصفه بيان للرئاسة المصرية بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية بينهما.

وفي برنامج حواري تلفزيوني تم تسجيله في محافظة قونية التركية السبت، أفاد أردوغان بأنه تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة في ذلك اللقاء على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وقال أردوغان "لقد ركزنا المحادثات مع السيد السيسي هناك وقلنا فلنتبادل الآن زيارات الوزراء على مستوى منخفض. بعد ذلك، دعونا نوسع نطاق هذه المحادثات"، وأشار أيضاً إلى إمكانية تحسين العلاقات مع سوريا.

وقال "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر".

وتوترت علاقات أنقرة مع القاهرة منذ أن قاد السيسي، قائد الجيش آنذاك، الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 إثر احتجاجات على حكمه. وكان أردوغان يدعم مرسي بشدة.

وبدأ البلدان مشاورات بين كبار مسؤولي وزارتي الخارجية العام الماضي وسط مساع من تركيا لتخفيف التوتر مع مصر والإمارات وإسرائيل والسعودية.

فرانس24/رويترز

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