الأمم المتحدة تستعد للتصويت على مشروع قرار أمريكي لاستبعاد إيران من هيئة المرأة

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يعتزم المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة التصويت في 14 من ديسمبر على مشروع قرار أمريكي يدعو لاستبعاد إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن لمعاقبة طهران بسبب حرمانها للنساء من حقوقهن وقمعها الوحشي للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني.

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أفاد دبلوماسيون الإثنين أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة سيصوت في 14 من كانون الأول/ ديسمبر على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لاستبعاد إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ويأتي مشروع القرار الذي يندد أيضا بسياسات إيران باعتبارها "تتعارض بشكل صارخ مع حقوق المرأة والفتيات ومع تفويض الهيئة المعنية بوضع المرأة"، في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن لمعاقبة طهران بسبب حرمانها للنساء من حقوقهن وقمعها الوحشي للاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة".

وتحولت الاضطرابات إلى انتفاضة شعبية من قبل الإيرانيين من جميع طبقات المجتمع، مما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للقيادة الدينية منذ ثورة 1979.

وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "الولايات المتحدة ودول أخرى تجري اتصالات مكثفة لحشد الدعم لإخراج إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة". وأضاف "يبدو أنهم

يحققون نجاحا بما في ذلك مع بعض الدول التي كانت مترددة في البداية".

وبدأت إيران للتو ولاية مدتها أربع سنوات في الهيئة المكونة من 45 عضوا، والتي تجتمع سنويا في آذار/ مارس من كل عام، وتهدف الى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ومن شأن مشروع القرار الذي أطلعت عليه رويترز التصويت على طرد الجمهورية الإسلامية "واستبعادها بأثر فوري من الهيئة المعنية بوضع المرأة لما تبقى من مدة عضويتها التي تمتد حتى 2026".

فرانس24/رويترز

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